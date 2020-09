Lhát se nevyplácí. Bartík za slova o rakovině Zemana zaplatí pokutu 250 tisíc a musí se prezidentu omluvit, rozhodl soud

Městský soud v Brně dnes rozhodl, že se bývalý brněnský radní Svatopluk Bartík bude muset omluvit českému prezidentovi Miloši Zemanovi, a to za šíření nepravdivé zprávy, že má česká hlava státu rakovinu. Kromě toho byl Bartíkovi vyměřen i peněžitý trest.

Připomeňme, že celou kauzu odstartovalo to, že Bartík prohlásil, že je česká hlava státu vážně nemocná a zbývá jí jen pár měsíců života. Za toto tvrzení jej kancelář prezidenta republiky zažalovala. Na konci června 2020 se tímto dlouho trvajícím sporem opět zabýval Městský soud v Brně, který odročil jednání na 21. července. Jeho slova tak měla dohru a Zeman se dožadoval omluvy i odškodného. Prezidentská kancelář po Bartíkovi chtěla omluvu prostřednictvím dopisu a trvala na pěti milionech korun odškodného.

„Žalovaný je povinen žalobci zaplatit 250 tisíc korun do 15 dnů od právní moci rozsudku,“ pronesl soudce Radek Malenovský.

Honění politických bodů nebo právo na informace?

Dnes se však objevily nové informace o tom, že Městskýve prospěch Zemana. Bartík se tak českému lídrovi budu muset omluvit. Do tří dnů mu má zaslat doporučený dopis ve znění, že se omlouvá za újmu způsobenou na jeho důstojnosti, vážnosti, cti a soukromí. Kromě toho bude muset kvůli svému nevhodnému a poškozujícímu výroku zaplatit náklady soudního řízení a odškodné ve výši 250 tisíc korun.

K věci se vyslovil také Marek Nespala, který zastupuje prezidenta Zemana. Ten ve své závěrečné řeči zmínil, že Bartík chtěl oznámením nahnat politické body.

„Učinil to s předchozím rozmyslem a ve zlém a přímém úmyslu. Byl to projekt politického podnikatele, který prostě nevyšel. Rakovina byla v celém rozsahu vyvrácena,“ řekl Nespala.

Bartíkův advokát se zase nechal slyšet, že cílem rozhodně nebylo někomu ublížit, ale informovat o situaci. Na to Bartík dodal, že je přesvědčený, že je ve veřejném zájmu znát zdravotní stav člověka, který kandiduje do nejvyšší ústavní funkce i do funkce vrchního velitele ozbrojených sil.

„U řady profesí, začněme třeba profesionálním řidičem náklaďáku, musí zaměstnavatel předem zjistit nejen odbornou a jinou způsobilost uchazeče, ale i jeho způsobilost zdravotní, pokud by takový zaměstnanec mohl svou prací ohrozit veřejnou bezpečnost či jiné veřejné chráněné zájmy,“ podotkl Bartík.

Ten totiž za zaměstnavatele prezidentů od roku 2012 považuje i občany České republiky, a to kvůli přímé volbě prezidenta.

Kauza Bartík vs. Zeman

Svatopluk Bartík koncem roku 2017 na své stránce na Facebooku šířil zprávu, že Zeman trpí rakovinou , odmítá se léčit a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Stalo se tak během volební kampaně. Příspěvek zdůvodnil tím, že má veřejnost před volbami právo vědět, jak je na tom Zeman, který obhajoval prezidentský mandát.

Následně Hrad Bartíka zažaloval a prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje omluvu a pět milionů korun. Bartík později svá slova o Zemanově zdraví z webu stáhl. Okomentoval to tím, že nečekal takovou negativní vlnu na Zemana, ani na sebe.

Policie tehdy zahájila vyšetřování, následně však kauzu odložila. Státní zástupce Arne Nekula vysvětlil, že pokud jde o pomluvu, absentuje subjektivní stránka trestného činu v podobě zlého úmyslu. Co se týče poškozování cizích práv, ani v tom prý Bartíka není za co stíhat, protože Zeman byl znovuzvolen a žádné jiné následky nenastaly. Zeman se pak podle právníka rozhodl obrátit na bývalého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka.

V září 2019 se žaloba začala řešit, ale jednání skončilo neúspěšným pokusem o smír.