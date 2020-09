Prymula zhodnotil možnost použití ruské vakcíny Sputnik V. Je velice zajímavá, říká epidemiolog

Roman Prymula tvrdí, že vakcína je hlavní nadějí na vyřešení krize spojené s pandemií covidu-19. Rovněž se dotkl tématu pozastavení klinických zkoušek vakcíny britské firmy AstraZeneca. Podle něj docela dobré šance na úspěch má i ruská vakcína Sputnik V. Česko čeká další zvýšení počtu nakažených, a to až do dvou tisíc nově nakažených denně.

Epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ve svém rozhovoru pro česká média přiznává, že Česko čeká určité zhoršení situace. Nemá pochyby o tom, že denní počty nových případů nákazy se budou čím dál víc zvyšovat a za několik týdnů dosáhnou výše zhruba dvou tisíc lidí. Počet hospitalizovaných podle něj také bude stoupat a může přesáhnout čísla, které byly zaznamenány na jaře.

„Bylo tady však obrovské volání většiny národa, aby se roušky nenosily v době, kdy zde není nějaké větší riziko. Bohužel to nebylo doprovázeno vnitřní kázní, abychom se neshromažďovali blízko sebe. Nákaz na rodinných oslavách a různých party je příliš vysoké procento,” zdůraznil bývalý náměstek ministra zdravotnictví ČR Roman Prymula.

Perspektivy ruské vakcíny Sputnik V

Dalším problémem podle Prymuly je přístup části samotného obyvatelstva k pandemii. Poté, co se zklidnila první vlna, si totiž mnozí začali myslet, že to nejhorší už je za námi. Samozřejmě značnou roli sehrálo i uvolnění vládních opatření, které nyní vláda bude muset do určité míry vracet. Nepopírá rovněž ani to, že by povinné nošení roušek po celou dobu mohlo zabránit současnému prudkému nárůstu počtu onemocněných.

Pozastavení klinických studií vakcíny britské firmy AstraZeneca v důsledku výskytu vedlejšího účinku u jednoho z dobrovolníků povede ke zpoždění dodávek ze strany dotyčného poskytovatele, myslí si Prymula. Český odborník přitom nevylučuje, že by se na trhu mohlo objevit několik úspěšných vakcín. Prymula se vyjádřil i k ruské vakcíně Sputnik V, jež byla vyvinuta v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF a byla zaregistrována před měsícem jako první vakcína proti covidu-19 na světě. Podle českého epidemiologa tato vakcína má dobré šance na to, aby byla používána zároveň s ostatními.

„Tak jak jsme na začátku neměli data, tak podle toho, co je k dispozici, si myslím, že konstrukce vakcíny je velice zajímavá. Že by to nemusela být špatná vakcína…Pokud vakcína prokáže, že tam žádné závažné reakce nejsou, tak to může být jedna z vakcín, které se budou používat,” sdělil svůj názor Roman Prymula.

Dodávky ruské vakcíny do Brazílie

Ruský fond přímých investic a Sekretariát pro zdravotnictví brazilského státu Bahia podepsaly dohodu o spolupráci na dodávky do Brazílie až 50 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V, oznámil fond ve své zprávě.

„Začátek dodávek vakcíny do Brazílie se očekává v listopadu roku 2020 v případě, že budou schváleny brazilskými státními regulujícími orgány, které budou brát ohled na výsledky testů vakcíny po registraci,“ uvádí se ve zprávě. Dohoda v budoucnu umožní také dodávat vakcíny do všech oblastí Brazílie.