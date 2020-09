V Česku je druhá vlna koronaviru. Vyhněte se oslavám a nasaďte si roušky, radí Prymula

„Pokud bereme explozivní nárůst, u nemocných ho zatím nevidíme. Je ale zřejmé, že tam je čtrnáctidenní až třítýdenní zpoždění. V posledních dnech máme nárůst deset denně. Tento trend logicky přinese počty (těžkých průběhů nemoci, pozn. red.), které jsme tady měli na jaře,“ uvedl Prymula v České televizi.

„Pokud by u nás epidemie pokračovala takto explozivně, můžeme dojít na hranici kapacity lůžkového systému,“ řekl Prymula. Upozornil na to, že lůžka nejsou po republice rozprostřena rovnoměrně, problém tak může přijít už dřív. Na hranici limitů by se podle něj ČR mohla dostat na konci října, pakliže by nezavedla žádná opatření.

Prymula též ocenil současná nařízení, které jsou podle něj snad dostatečná k oploštění křivky. Však upozornil, že je důležitým faktorem také osobní zodpovědnost lidí a nošení roušek. Pokud by se to za zhruba tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, dodal Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit. K poklesu ale podle něj navzdory současným opatřením nedojde.

Epidemiolog upřesnil, že zavírání základních škol nyní není na místě. Vhodné by ale podle něj bylo, aby učitelé dostali respirátory FFP2, děti zase měly i ve třídě roušky. Dále by se podle Prymuly mohl stanovit maximální limit pro pořádání hromadných akcí.

Druhá vlna již podle Prymuly začala, považuje to však spíše za formalitu. „Je to komplexní věc, za kterou mají zodpovědnost vlastně všichni,“ řekl Prymula a vyjmenoval vládu, média i samotné lékaře.

ČR momentálně hlásí 453 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 35 401 lidí, vyléčených je 21 209 a aktuálně nakažených je rekordních 13 739. Během soboty přibylo 1541 nakažených, což je víc než předchozí rekord – 1447 případů z pátku.

Druhá vlna koronaviru v Rakousku

Rakouský kancléř Sebastian Kurz věří, že země zažívá začátek druhé vlny pandemie covidu-19 a podzim a zima budou pro obyvatelstvo obtížné, uvádí rakouská tisková agentura APA.

„To, co nyní prožíváme, je začátek druhé vlny. Počet infekcí každým dnem roste,“ prohlásil Kurz.

Následně vyzval obyvatele, aby přijali veškerá možná opatření ke snížení sociálních kontaktů, nosili roušky a udržovali si odstup.

Kancléř uvedl, že očekává, že příští léto v Rakousku bude „většinou normální“. „Podzim a zima však budou pro nás všechny obtížné,“ řekl.