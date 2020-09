Zaorálek: Zrušení roušek byla chyba

„Udělali jsme chybu. Udělali jsme v tu středu 19. srpna (kdy vláda zrušila povinné roušky, pozn. red.) rozhodnutí, se kterým také nesouhlasím,“ řekl Zaorálek. „Vznikl pocit, že situace je klidnější, že to máme pod kontrolou,“ okomentoval situaci v pořadu Partie.

Na druhé straně uznal, že sám mluvil s důchodci, kteří říkali, že je roušky otravují, a proto premiéra Andreje Babiše „trochu chápe“.

Dodal, že držet nastavená omezující opatření je těžké. Připomenul také, že řada lidí si covid-19 přivezla z dovolené.

Kritizoval ale tvrzení, že Česká republika současnou situaci nezvládá. Uvedl, že podle počtu potvrzených případů za 14 dní na 100 000 obyvatel je totiž ČR třetí nejzasaženější zemí EU, horší situace je jen ve Španělsku a Francii. „Je to takové tvrzení. Jak se to měří? V Česku je důležité to, že máme dobrý zdravotnický systém,“ míní Zaorálek.

Dodal, že si myslí, že hygiena přes léto zaspala, nemocnice však stále mají kapacity.

Zaorálek také uvedl, že je zastáncem aktivace krizového štábu. To ale odmítá premiér Andrej Babiš, odmítá třeba i pomoc policie při trasování.

„Tuhle debatu vedeme, zvedáme to (téma obnovení krizového štábu, pozn. red.) neustále,“ řekl Zaorálek.

Připomněl, že o obnovení štábu již hovořil i ministr vnitra Jan Hamáček. Znovu prý budou ministři ČSSD prosazovat toto téma na pondělním zasedání vlády.

Klíčové podle něj je, že stále zůstává nízký počet hospitalizovaných. Těch je nyní 297, z toho 69 v těžkém stavu. Ještě před týdnem bylo 214 hospitalizovaných, před dvěma týdny 153.

Také si myslí, že Slovensko pravděpodobně Čechům v pondělí omezí vstup na jejich území. To již v uplynulých dnech udělalo Dánsko a Švýcarsko, Německo pak označilo Prahu za rizikovou.