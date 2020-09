YouTube označil za nevhodné video českého bojovníka proti cenzuře

„Moje video o cenzuře a naší petici je podle YouTube nevhodné pro inzerenty, protože obsahuje obsah nevhodný pro většinu inzerentů... Tak jo. Určitě,“ uvedl herní vývojář na svých sociálních sítích a dodal: „Většina inzerentů má jistě naprosté trauma z toho, když někdo hovoří o tom, že není dobré, když Facebook a Google cenzurují videa a příspěvky a u toho bude reklama na jejich produkt.“

Video, o němž Vávra hovoří, bylo na YouTubu publikováno před šesti dny a zatím nabralo téměř 70 tisíc zhlédnutí. Pojednává o tom, jakým způsobem velké sociální sítě cenzurují nepohodlné názory a jak je možné se proti této praktice legálním způsobem bránit.

„Jen si to představte, člověk kouká na video o cenzuře, najednou se mu tam objeví reklama na pojištění a on si řekne: „Ježišimarjá, tam se pojistit nenechám, dávají si reklamu k extremistickým videím, kde se tvrdí nechutné věci, jako že svoboda slova je dobrá! A proboha! Já se na to video vlastně koukám! Měl bych se udat! A měl by se zrušit YouTube, který to u sebe toleruje! A ten člověk, co to natočil, by vlastně měl jít do uranových dolů!“ – komentoval krok vývojář počítačových her.

Podle jeho názoru YouTube cenzuruje vše, co obsahuje slova jako Cancel culture či cenzura.

„Jinak zdá se, že „automatické“ systémy automaticky demonetizují věci, co obsahují slova jako cancel culture a cenzura... Bez kontextu zjevně,“ dodal s tím, že podle jeho názoru YouTube svým krokem vůči jeho video porušuje uživatelskou smlouvu.

Slovo „automatické“ umístil Daniel Vávra do uvozovek s největší pravděpodobností proto, neboť ve svém videu poukazuje na skutečnost, že cenzuru na sociálních sítích provádějí konkrétní lidé, a nikoli automatické systémy.

„Cancel cutrure je velmi nebezpečný fenomén, jak je vidět na Západě. (Chceme – red.) posunout vnímání tohoto jevu, to znamená, aby to přestalo být vnímáno, jako že je to v pořádku. V dnešní době je mnoho lidí, neziskovek, které na to berou všelijaké granty – na to, že bojují s fake news. Ve skutečnosti vlastně cenzurují a snaží se zlikvidovat často jim nepohodlné názory. Fungují jako svého druhu politická síla. V médiích je to vnímáno, jako že je to pozitivní věc. My bychom rádi upozornili na to, že to pozitivní věc není,“ prohlásil Vávra ve svém videu s názvem: Jáma Pekel #5 - Novodobá cenzura, cancel culture, manipulace a jak s ní bojovat (STOP-CENZURE.CZ). To bylo publikováno na jeho kanálu.

„Dneska už je jisté na 100 %, není to vůbec žádné tajemství ani konspirace, že sociální sítě, ale i další internetové služby, korporace, dokonce i banky nebo organizace typu Pay Pal, cenzurují příspěvky, nebo dokonce brání některý lidem používat jejich služby na základě jejich názoru. Mažou těm lidem profily, mažou osobní zprávy, brání jim v šíření některých informací, což znamená, že na svých platformách znemožňují, abyste psali některé věci, ačkoli nejsou nelegální. Zakazují zmínky o některých lidech nebo názorech. Manipulují s výsledky vyhledávání, nebo se zobrazováním obsahu na svých platformách – to znamená, že manipulují s tím, co uvidíte na své facebookové zdi. Nerespektují presumpci neviny, to znamená, že ruší účty lidem, aniž ti by byli z něčeho usvědčeni, jen na základě nějakého linče či udání. Prakticky neexistuje možnost odvolání nebo disputace o tom, proč vám byl účet smazán,“ uvedl dále slavný vývojář ve svém videu na téma cenzury.