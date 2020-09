Babiš ve státnickém vystoupení chrání národ před ohavnostmi médií

„Jsem tady proto, abych vás uklidnil, abych vám dal i některé pozitivní zprávy, které bohužel česká média, potažmo Česká televize, nevysílají. První taková zpráva by byla, že včera na covid-19 nebo s covidem-19 nikdo nezemřel. Druhá taková zpráva by byla, že do půlky července za stejné období v porovnání s rokem 2019 v Čechách zemřelo o 545 lidí méně. Další taková dobrá zpráva je tenhle graf, který mám od pana profesora Berana a který se to snažil vysvětlovat v České televizi, ale redaktor mu nedal moc šanci. Tak dneska to možná na Primě vysvětlil. A to je smrtnost na počet nakažených covidem-19. Tam vidíte, že ta smrtnost klesá. To znamená, kolik zemřelo lidí na deset tisíc nakažených od 1. 3. Tady vidíte, že to klesá. Procentuálně a samozřejmě i absolutně,” uvedl na začátku svého videa Andrej Babiš.

Předseda vlády na kameru ukázal graf, na němž je názorně vidět, jak v České republice neustále klesá smrtnost na covid-19. Z grafu vyplývá, že z prvních 10 000 lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru, zemřelo 3,3 % lidí. Z druhých 10 000 lidí, jež se nakazili, zemřelo 0,67 % lidí. Ze třetích 10 000 nakažených lidí zemřelo 0,47 %.

„My dneska v médiích slyšíme, jak jsme nejhorší a horší než Španělsko a Francie. Ano, když se to propočte, tak je to pravda. Trendově to nevypadá dobře, a já hlavně v tomto Čau lidi vás chci poprosit, abychom tomu nárůstu společně zamezili. Bude to samozřejmě o těch rouškách. Ale když se podíváte na dnešní čísla, a to nejdůležitější, co já sleduji, je počet zemřelých na milion obyvatel. Když nevezmu v úvahu Maltu a ty pidistáty Lichtenštejnsko a Monako, a Litvu a Lotyšsko, no tak Slováci, ano, to je zázrak. Ale my jsme prosím vás v pátek měli 18 400 testů, myslím. Slováci, mi říkal premiér Matovič, měli pět tisíc. A potom je ještě Řecko, to má 29 (na milion obyvatel – red.). Takže my máme 42 lidí, bohužel, kteří zemřeli s covidem. Byli nemocní a zemřeli s covidem. Takže, když někdo mluví o Španělsku, tak tam zemřelo 29 747 lidí, nebo v Itálii 35 603, nebo ve Francii 30 910. Takže já chápu, že média vždycky potřebují senzaci a opozice křičí, že jsme na tom špatně,” prohlásil premiér.

Andrej Babiš následně hovořil o kapacitách nemocnic a aktuální situaci v nich.

„Teď máme v nemocnicích 288 pacientů, z toho těžkých případů 47. Celá kapacita lůžková u nás je 4 800. Všechny fakultní nemocnice, všechny krajské nemocnice, kde může být poskytnuta základní terapie pro pacienty s covidem. Z toho pro těžké případy 1 000 lůžek, prosím vás, 1 000 lůžek pro těžké případy. Ráno těch těžkých případů bylo 47. Takže to je potřeba vnímat, a to samozřejmě je předpoklad, že ten počet hospitalizovaných se bude navyšovat, a to samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří ten trend zastavit. Bez zásadních ekonomických opatření, která jsme dělali v první vlně. Co se týká testování. Ano, média říkají: rekord, rekord nakažených. Tak v pátek jsme provedli 18 204 testů. Absolutní rekord, to nikdo neřekl. Včera 12 300 testů, to je zase sobotní rekord. Samozřejmě ohledně toho testování 60 procent lidí je indikovaných, 40 procent je samoplátců,” uvedl ve videu předseda vlády.

Následně vyzval spoluobčany ke klidu. Pro tuhle příležitost si, podle vlastních slov, oblékl speciální tričko. Promluvil také k pacientům, kteří navštěvují nemocnice. Nemají se prý bát, neboť jim podle jeho přesvědčení nic nehrozí.

„Takže já jsem si dneska vzal triko, abyste byli v klidu, abyste si myli ruce, a ještě tady chybí, abyste nosili roušky. My je musíme nosit všichni, prosím vás. Všichni občané České republiky, protože jsme na jedné lodi. Mladí to samozřejmě nechtějí, ale já bych pěkně poprosil, že tady skutečně jde o mezigenerační solidaritu. Že jde o naše rodiče a prarodiče. Babičky a dědečky. A taky o ty, kteří nejsou zdraví, kteří jsou polymorbidní a bojují s několika onemocněními. Mají vyšší tlak nebo mají cukrovku, nebo bohužel i onkologičtí pacienti. Prosím vás, abyste se nebáli. Nebojte se chodit do nemocnic, onkologičtí pacienti. Skutečně jsem přesvědčen, že vám tam nic nehrozí. Ale když zanedbáte tu péči, tak to bude špatně. Takže prosím vás, nenechte se strašit, choďte do té nemocnice, naše zdravotnictví je skvělé, je připraveno,” dodal Andrej Babiš.