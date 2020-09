„Za komunistů jsme si také uměli poradit.“ Petrov promluvil o strategii chování s covidem-19

„Sleduji pár lidi pozitivně testovaných na koronavirus. Jedná se o lidi mladé a jinak zdravé. Průběh je různý. Slabost, bolest v krku, ztráta čichu a chuti, únava. Zvýšenou teplotu, ani horečku neměli. V první fázi váhání, jestli se jedná o covid, nebo normální chřipku. Když je jim hodně špatně, řeknou si - a je to tady, covid. A začnou shánět pokyny, co dělat. Mají stres z toho, jak se kam objednat, stres z toho, jak je systém neprostupný, čekání na test, na výsledky. Místo toho, aby se snažili především vyléčit,“ prohlásil v úvodu svého vyjádření na Facebooku Petrov.

Podle slov radního, někteří lidé poté, co dostávají pozitivní výsledky testů na koronavirus, začínají vymýšlet falešné příběhy, aby měli co nejméně starostí s trasováním.

„Když se začínají cítit lépe, zafunguje systém a sdělí jim výsledky testů. Pozitivní. Bude se trasovat. Ještě že už je člověku jakž takž, protože nastává fáze, kdy je třeba vymyslet příběh, aby nemusel hlásit všechny ty, kteří mu říkají, ať tě ani nenapadne nahlásit, že jsi byl se mnou v kontaktu. Byl jsi na dovolené, na home office...“ uvedl a dodal: „Mnoho lidí se bojí víc trasování, stresu z testování a ze společenské stigmatizace, než nemoci samotné. A zaměstnavatel dopadu na firmu.“

Petrov, podle vlastních slov, se v případě nemoci bude léčit doma a k lékaři půjde jen v případě, že mu bude skutečně špatně.

„Co si z toho beru. Až mě nějaká respirační nemoc postihne, budu nosit ne nějaký hadr na ústa, ale certifikovaný respirátor. Hlavně ale budu doma. Zaměstnavatel to ocení a přátelé taky. Budu se snažit vyléčit, a kdyby mi bylo opravdu špatně, zavolám doktorce,” prohlásil radní RRTV.

„Myslím, že si poradíme i s tím, že nás nenapadne hned běžet na test, když zakašleme. A trasování? Už za komunistů jsme při výjezdu na západ museli hlásit, s kým jsme se tam z emigrantů sešli. Taky jsme se s tím uměli vypořádat,“ uzavřel Vadim Petrov svůj post na sociálních sítích.

Klesající smrtnost

Předseda vlády Andrej Babiš dnes vystoupil se svým tradičním videem Čau lidi. Jeho hlavním posláním bylo uklidnit národ, který je obětí medií, jež se prý snaží vyvolávat strach a paniku.

„Jsem tady proto, abych vás uklidnil, abych vám dal i některé pozitivní zprávy, které bohužel česká média, potažmo Česká televize, nevysílají. První taková zpráva by byla, že včera na covid-19 nebo s covidem-19 nikdo nezemřel. Druhá taková zpráva by byla, že do půlky července za stejné období v porovnání s rokem 2019 v Čechách zemřelo o 545 lidí méně. Další taková dobrá zpráva je tenhle graf, který mám od pana profesora Berana a který se to snažil vysvětlovat v České televizi, ale redaktor mu nedal moc šanci. Tak dneska to možná na Primě vysvětlil. A to je smrtnost na počet nakažených covidem-19. Tam vidíte, že ta smrtnost klesá. To znamená, kolik zemřelo lidí na deset tisíc nakažených od 1. 3. Tady vidíte, že to klesá. Procentuálně a samozřejmě i absolutně,” uvedl ve videu Andrej Babiš.

Předseda vlády na kameru ukázal graf, na němž je názorně vidět, jak v České republice neustále klesá smrtnost na covid-19. Z grafu vyplývá, že z prvních 10 000 lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru, zemřelo 3,3 % lidí. Z druhých 10 000 lidí, jež se nakazili, zemřelo 0,67 % lidí. Ze třetích 10 000 nakažených lidí zemřelo 0,47 %.