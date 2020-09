„Jsme připraveni jednat o celé škále bilaterálních témat." Jindrák promluvil o konzultaci mezi ČR a Ruskem

Uvedl, že ČR v posledních týdnech opakovaně deklarovala svůj zájem o konzultace s Ruskem. „Zároveň však vždy zdůrazňovala, že stojí o otevřenou a konstruktivní věcnou debatu o celém širokém spektru témat bilaterálních vztahů, nikoli pouze o záležitostech důležitých pro ruskou stranu," poznamenal. ČR podle něj neklade pro zahájení jednání jiné podmínky.

Jindrák zásadně odmítl tezi, že konkrétní problémy v bilaterálních vztazích, kterých by se konzultace měly také dotýkat, vytvořila pouze česká strana.

Podle diplomata by konzultacemi měl být především dialog rovnocenných partnerů v zájmu narovnání a prohloubení vzájemných vztahů v celé jejich šíři a měly by zahrnovat priority obou stran. „Pokud bychom přistoupili na rétoriku, že za nedobrý stav relace je zodpovědná pouze jedna strana, rozhodně by to neprospělo otevřenému a konstruktivnímu jednání," uvedl Jindrák.

„Potvrzuji, že jsme připraveni jednat o celé škále bilaterálních témat, což jsme ruským partnerům pochopitelně už nejednou sdělili. Konzultace však nelze redukovat na pouhý nástroj řešení problémů, které pálí ruskou stranu," uvedl. Dodal, že pokud se obě strany na tomto shodnou, konzultace mohou začít v blízké době.

Jindrák považuje za přirozené, že se aktuální mezinárodní situace promítá i do načasování zahájení bilaterálních konzultací, i když se tyto konzultace mezinárodní situaci přímo věcně nevěnují. Momentální dění podle něj ovlivňuje atmosféru v mezinárodním prostředí.

„ČR o aktuálních zahraničněpolitických událostech v souvislosti s konzultacemi hovořila vždy jen v tomto smyslu. Zahajovat konzultace v době zahraničněpolitických turbulencí a řady nezodpovězených důležitých otázek, které si část mezinárodní komunity spojuje s Ruskou federací, nepovažuji za příliš konstruktivní," dodal.

Česká republika, jak uvedl 10. července ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, má zájem na konzultacích projednat maximální možný počet témat, která zajímají Moskvu a Prahu.

Navrhuje se zabývání nejen zvláštními problémy ve vztazích, jako je spor o pomník Koněva. Česká strana se podle něj snaží dosáhnout urovnání vztahů s Ruskou federací na politické úrovni.

Postoj Ruské federace dne 9. července uvedla oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová. Podle jejích slov Rusko vyjadřuje svoji připravenost vést konzultace s Českou republikou o aktuálních otázkách agendy rusko-českých vztahů na úrovni náměstků ministrů zahraničí obou zemí, avšak vzhledem k pandemii jejich termíny ještě nebyly stanoveny.

Jak zdůraznila Zacharovová, ruské ministerstvo zahraničí vyzývá „české kolegy, aby co nejdříve zahájili konzultace na úrovni zmocněných zástupců“ obou zemí.

Konzultace se budou konat v souladu s dvoustrannou Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.