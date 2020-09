Investor slibuje pět milionů za politiku proti Babišovi a komunistům. Je to trestný čin úplatku?

Investor Jan Barta se svým spolkem nabízí pět milionů korun pro subjekty české politické scény, které budou ochotny jít proti politice Andreje Babiše.

„My jsme si teď s pár uvědomělejšíma kamarádama, podnikatelema, říkali, jak bychom mohli podpořit středové a středopravicové strany. (…) Tak jsme se rozhodli, že finančně podpoříme jakoukoli politickou stranu ze šesti – sociální demokracie, TOP 09, KDU, Starostové, Piráti, ODS – když se spojí do parlamentních voleb příští rok a oznámí to do konce tohoto roku. Každé ze stran, která se spojí, věnuje tento spolek 5 milionů korun,“ uvedl Jan Barta.

Motivem, podle jeho slov, je stávající čas krize demokracie. „Demokracie v posledních letech trošku ubývalo s nástupem většího populismu. Plně podporuje snahu se tomu bránit,“ dodal investor v pořadu na Seznamu.

„Volby vyhrává něco jiného“

Na slova muže vyřčená v pořadu Seznamu zareagovala právnička Jana Hamplová. Naznačuje, že by se mohlo jednat o trestný čin podplácení.

„No nevím... § 332 Podplácení

(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,...

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem...

PS: Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok,“ napsala právnička na svých sociálních sítích.

„To už jsme tak daleko, že někdo veřejně vyhlašuje, že bude páchat trestný čin? Volby navíc vyhrává něco jiného... myšlenka a pracovitost v kampani. A sponzorské dary bez podmínek - od příznivců. Ale kupovat si zadání?” dodala v závěru svého příspěvku Jana Hamplová.

Pod jejím příspěvkem na Facebooku se rozběhla diskuze, kdy diskutující právničce sdělili, že podle stejné logiky je rozdávání koblih svým potenciálním voličům také trestný čin – úplatek.

„Ne. To je volební cukrová vata pro voliče. Ty peníze jsou pro partaje, aby dělaly, co plátce chce. Obsah politiky by neměl být na prodej,” odpověděla Jana Zwyrtek Hamplová diskutujícím.

Volební výsledky

Podle předvolebního modelu na červenec roku 2020 vytvořeného společností CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) by ANO premiéra Babiše zvítězilo se ziskem 29 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti s 14,5 % hlasů. ODS by získala 12 %. Na čtvrtém místě by se umístila ČSSD se ziskem 9,5 % hlasů oprávněných voličů.