S počtem nakažených stoupá i číslo R. V Česku aktuálně nemocí trpí téměř 15 tisíc lidí

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 8 034 lidí, aktuální rekord nových případů nakažených padl v pátek 12. září, kdy testy odhalily 1 538 nakažených.

Pondělní nárůst činí 1 038 nových případů, od počátku pandemie se v Česku nakazilo již 37 222 lidí, z toho se 22 129 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 14 628, z nichž se 305 pacientů nachází v nemocnicích, 51 z nich je ve vážném stavu. Čísla nemocných a hospitalizovaných tedy také bijí rekordy.

Covid-19 má na svědomí 465 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

R číslo stoupá

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že jeden nakažený covidem-19 v Česku za dobu svého onemocnění nakazí více než jednoho dalšího člověka. Reprodukční číslo podle ústavu činí 1,59, jde o odhad ke 12. září.

„Relevantní data o změně reprodukčního čísla můžeme mít s ohledem na délku celého průběhu nemoci až více než týden po zavedení nových opatření,“ uvedl pro ČTK analytik ústavu Ondřej Májek a dodal, že odhad R je také silně závislý na objemu prováděných testů.

Prymula varuje před druhou vlnou

Reprodukční číslo je jedním ze 150 parametrů, kterými ÚZIS hodnotí vývoj epidemie. Pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá. Před zavedením březnových opatření bylo vyšší než dvě. Minulý týden zase číslo R činilo 1,35 a podle ředitele ústavu Ladislava Duška stále šlo o kontrolované šíření nemoci.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce promluvil o pandemii koronaviru a aktuální situaci v zemi. Epidemiolog přiznal, že v ČR je druhá vlna epidemie a za 14 dnů až tři týdny může být stejně vysoký počet hospitalizovaných, jako tomu bylo na jaře.

„Pokud bereme explozivní nárůst, u nemocných ho zatím nevidíme. Je ale zřejmé, že tam je čtrnáctidenní až třítýdenní zpoždění. V posledních dnech máme nárůst deset denně. Tento trend logicky přinese počty (těžkých průběhů nemoci, pozn. red.), které jsme tady měli na jaře,“ uvedl Prymula v České televizi.

„Pokud by u nás epidemie pokračovala takto explozivně, můžeme dojít na hranici kapacity lůžkového systému,“ řekl Prymula. Upozornil na to, že lůžka nejsou po republice rozprostřena rovnoměrně, problém tak může přijít už dřív. Na hranici limitů by se podle něj ČR mohla dostat na konci října, pakliže by nezavedla žádná opatření.

Prymula též ocenil současná nařízení, které jsou podle něj snad dostatečná k oploštění křivky. Však upozornil, že je důležitým faktorem také osobní zodpovědnost lidí a nošení roušek. Pokud by se to za zhruba tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, dodal Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit. K poklesu ale podle něj navzdory současným opatřením nedojde.

Epidemiolog upřesnil, že zavírání základních škol nyní není na místě. Vhodné by ale podle něj bylo, aby učitelé dostali respirátory FFP2, děti zase měly i ve třídě roušky. Dále by se podle Prymuly mohl stanovit maximální limit pro pořádání hromadných akcí.