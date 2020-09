„Předměty z vesmíru mám uložené v bance.“ Kosmonaut Remek promluvil o tom, jak se chrání před nezvanými hosty

„K nejfrekventovanějším otázkám od té doby patří, jestli jsem se bál a jak se v kosmické lodi chodí na záchod,“ uvedl Remek na jednu z prvních otázek Xavera Veselého. Ten se tázal, na co se ho lidé po jeho letu, který proběhl v roce 1978, nejčastěji ptali.

Podle jeho slov je strach přirozená věc, a nebojí se pouze šílenci. Uvedl, že po přistání měl skvělý pocit z toho, že udělal obrovský kus práce.

„My jsme měli kliku, že jsme byli dobře připraveni a dobře jsme pracovali. Můžu říci, že nás nepotkala žádná fatální mimořádnost,“ uvedl v rozhovoru kosmonaut s tím, že několik drobných problémů se přece jen vyskytlo. Ty se však podařilo úspěšně vyřešit.

Drobnosti z vesmíru

Remek v rozhovoru prohlásil, že si z vesmíru přivezl pletenou čepičku, kterou do vesmíru vezli pro případ přistání v chladném počasí. Manželka kosmonauta ji ale po čase vyprala a srazila se, a tak ji už nemůže nosit.

„Mám hodiny, které jsem měl na ruce. (…) byly to mechanické hodinky sovětské výroby. Ty jsem si schoval na památku,“ uvedl s tím, že má ještě několik jiných drobností.

„Nic z toho nemám doma, mám to v bance v sejfu, kdyby náhodou někoho napadlo to prověřovat u mě doma,“ dodal.

Turistické lety do vesmíru

Vladimír Remek uvedl, že by nespěchal se soukromými lety do vesmíru, neboť velmi zatěžují přírodní prostředí, ačkoli již existuje dostatečné množství lidí, jimž to jejich finanční situace teoreticky dovoluje.

„Na začátku se hodně přirovnávala kosmonautika k letectví. Z hlediska cestujících jde kosmonautika pomaleji. Je to ale zákonitý rozvoj,“ prohlásil první československý kosmonaut.

Československý kosmonaut také upozornil na velké množství kosmických těles na oběžné dráze Země. Zmínil, že již opakovaně došlo ke srážkám kosmických těles.

Diplomatická služba

V rozhovoru s moderátorem Veselým kosmonaut uvedl, že když sloužil jako velvyslanec v Rusku, nedařilo se mu dostatečně se věnovat tématu vesmíru. Sloužil klasicky plnohodnotně v diplomatických službách.

V době, kdy byl na ceremonii uvedení nových diplomatů do funkcí v Kremlu, si vzal svoji medaili Hrdiny sovětského svazu. To prý vyvolalo zájem médií.

„Vladimir Putin věděl, kdo jsem. Určitě věděl, že jsem kosmonaut. To vyplívá z toho, jak reagoval,“ prohlásil ve vysílání první československý kosmonaut.

„To bylo už moje třetí setkání s prezidentem Ruska. První bylo s Borisem Jelcinem v Praze na velvyslanectví. Podruhé, když byl prezidentem Dmitrij Medveděv, u příležitosti Gagarinova letu se rozhodli vyznamenat celou řadu kosmonautů, včetně mě,“ zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu.

Skutečnost, že ho byli schopni poznat ruští státní činitelé jako bývalého kosmonauta, označil za dobrou i pro práci diplomata.

Remek ve vesmíru

Kosmická loď Sojuz 28 s Vladimírem Remkem na palubě odstartovala do vesmíru z kosmodromu Bajkonur 2. března 1978. Vesmírná posádka se z orbitálního komplexu Saljut vrátila 10. března 1978. Československý kosmonaut ve vesmíru strávil 7 dní, 22 hodin a 18 minut.