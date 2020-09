„Jedna lež každých 30 vteřin.“ Hampl upozornil na video popisující likvidační praktiky redaktorů České televize

„Lucie Groene Odkolek kandidovala do senátu v roce 2018 i do Rady České televize. Na jaře roku 2020 o ní Reportéři ČT natočili reportáž plnou lží,“ stojí v popisu k videu Františka Kubáska, které bylo na jeho kanálu publikované pod názvem: Reportéři ČT? Fake news i dvakrát za minutu! - Skutečně nekorektně 37.

Ve videu delším než 13 minut následně autor podrobně rozebírá praktiky České televize. „Máme tady tak neuvěřitelný průměr – jedna lež za každých 30 vteřin,“ říká Kubásek ve videu o práci České televize a dodává: „Lucie Groene se stala v podstatě obětí kampaně s množstvím lží, polopravd a nesmyslů. Proč? Lucie Groene totiž kandidovala na pozici v Radě České televize, a tak byla pro Českou televizi, jakožto známá kritička některých jejich kroků, trnem v oku.“

Petr Hampl o videu o praktikách ČT prohlásil, že se jedná o materiál pro silné žaludky. O on sám prý byl šokován.

„Tohle video Franty Kubáska vřele doporučuju. Ale je to pro silné nervy. Mapuje případ, kdy se Česká televize zaměří na „nežádoucí“ osobu a odvysílání o ní informace, o kterých redaktoři nutně museli vědět, že jsou nepravdivé. Napadená Lucie Groene Odkolek to bude řešit soudně, nakonec vyhraje… a co. Televize zaplatí nějaké odškodné z peněz koncesionářů. Redaktorům je to úplně jedno. A musím říct, že i já jsem byl šokován, jak bezostyšně dokážou lhát. Stejně dobře se tam může o komkoliv z nás objevit, třeba že osahává malé chlapečky,” uvedl na svých sociálních sítích Petr Hampl.

Sociolog naznačuje, že Česká televize je „mafiánská organizace“, kde je možné si objednat pořad proti konkrétní osobě, kterou je třeba zlikvidovat.

„Zajímavé je i to, proč se Lucie stala terčem. Jsme zvyklí, že Česká televize likviduje politickou opozici (k čemu jinému by byla, že?), ale tentokrát jde o to, že zkřížila cestu zahraniční korporaci zneužívající značku Odkolek (aniž by si jí koupila). Vypadá to, že ČT je prostě mafiánská organizace, kde si koupíte pořad proti někomu, a je to,” uzavřel Hampl svůj komentář k videu Kubáska.