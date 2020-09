Opět rekord! V Česku za úterý přibylo 1 677 potvrzených případů covidu-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 8 034 lidí, dosavadní rekord nových případů nakažených padl v pátek 12. září, kdy testy odhalily 1 538 nakažených.

Úterý v tomto ohledu přebilo veškeré rekordy, protože nových případů testy odhalily 1 677. Od počátku pandemie se v Česku nakazilo již 38 896 lidí, z toho se 22 613 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 15 807 lidí, z nichž se 333 pacientů nachází v nemocnicích, 78 z nich je ve vážném stavu. Čísla nemocných a hospitalizovaných tak stále bijí rekordy.

Covid-19 má na svědomí 476 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně 14 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno v pátek 11. září – 18 940 testů.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Praha, kde je 141 nových nakažených. Následují okresy Uherské Hradiště se 134 případy, Plzeň-jih se 129 případy a Beroun se 123 případy na 100 tisíc obyvatel. Naopak nejmenší nárůst za posledních sedm dnů zaznamenaly Jesenicko se 13 a Domažlicko se 16 případy na 100 tisíc obyvatel.

Povinné roušky a šije celé Česko

Od čtvrtka 10. září je po celém Česku povinné nosit roušky ve vnitřních prostorách, ministerstvo zdravotnictví zároveň vyzvalo Čechy k dodržování hygienických pravidel 3R – nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.

S povinným nošením roušek se Češi opět vrhli do šití a vykupují obchody s látkami. V Praze již několik obchodů hlásí vyprodáno. Tomuto tématu se věnuje Právo.

Prodejci v Pelhřimově si chválí, že zákazníci si oproti jaru látky pečlivěji vybírají a zdobí si je výšivkami. V lékárnách se také rekordně prodávají jednorázové roušky a zájem je zvýšený i o respirátory. Naopak poptávka po dezinfekcích a rukavicích klesá.

„Od rána jsme se s kolegyněmi nezastavily. V posledních dnech ohromně znovu narostl zájem o látky, nejčastěji se kupují kousky o délce 25 až 30 centimetrů. Lidé prostě zase začali ve velkém šít roušky. Máme i zásoby gumiček, všech barev. Zákaznice si látky pečlivě vybírají, aby jim to ladilo, dokonce kupují i různé nášivky. Světlé, tmavé, barevné, když už je nosit musí, aby jim slušely“ uvedla pro Právo prodavačka v pelhřimovské Švadlence.

Stejná situace je i v Praze, kde už v některých galanteriích látky došly.

„Lidé v posledních dnech hodně nakupují. Nyní vyprodáváme poslední role a čekáme na nové od dodavatele, které jsme už objednali. Zájem je opravdu velký,“ komentovala prodavačka z pražského obchodu Látky Mráz.

Prymula varuje před druhou vlnou

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce promluvil o pandemii koronaviru a aktuální situaci v zemi. Epidemiolog přiznal, že v ČR je druhá vlna epidemie a za 14 dnů až tři týdny může být stejně vysoký počet hospitalizovaných, jako tomu bylo na jaře.

„Pokud bereme explozivní nárůst, u nemocných ho zatím nevidíme. Je ale zřejmé, že tam je čtrnáctidenní až třítýdenní zpoždění. V posledních dnech máme nárůst deset denně. Tento trend logicky přinese počty (těžkých průběhů nemoci, pozn. red.), které jsme tady měli na jaře,“ uvedl Prymula v České televizi.

„Pokud by u nás epidemie pokračovala takto explozivně, můžeme dojít na hranici kapacity lůžkového systému,“ řekl Prymula. Upozornil na to, že lůžka nejsou po republice rozprostřena rovnoměrně, problém tak může přijít už dřív. Na hranici limitů by se podle něj ČR mohla dostat na konci října, pakliže by nezavedla žádná opatření.

Prymula též ocenil současná nařízení, které jsou podle něj snad dostatečná k oploštění křivky. Však upozornil, že je důležitým faktorem také osobní zodpovědnost lidí a nošení roušek. Pokud by se to za zhruba tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, dodal Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit. K poklesu ale podle něj navzdory současným opatřením nedojde.

Epidemiolog upřesnil, že zavírání základních škol nyní není na místě. Vhodné by ale podle něj bylo, aby učitelé dostali respirátory FFP2, děti zase měly i ve třídě roušky. Dále by se podle Prymuly mohl stanovit maximální limit pro pořádání hromadných akcí.