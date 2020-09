Zahradil se pustil do Jourové: Ještě se ráda projde Babišovi po zádech, až to s ním definitivně půjde s kopce

„Musíme něco udělat, dokud můžeme,“ zdůraznila pro novináře Věra Jourová a dodala, že to není ideologie, ale nutnost.

Podle Jourové by Česko nemělo brát „zelenou“ agendu jen jako hrozbu, ale jako šanci na modernizaci své ekonomiky. Protože jak uvádí deník, výroba v Česku patří k energeticky nejnáročnějším v Evropě.

Pokud by státy unie polevily v boji se změnami klimatu, těžce by na to podle Jourové doplatily nejen z hlediska škod na životním prostředí, ale i ekonomicky.

S návrhem na urychlení procesu snížení emisí skleníkových plynů na 55 % do roku 2030 přišla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová včera 16. září. Podle jejích slov prostřednictvím naplnění tohoto cíle se Evropa dokáže stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Uznala také, že tento návrh může připadat řadě unijních členů příliš ambiciózní.

Český premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček návrh odmítli – podle nich takový cíl nelze splnit.

„Podle mého názoru to racionálními propočty, pokud vyloučíme ideologii, zvládnutelné není,“ řekl pro HN Havlíček.

Cíle na snížení emisí začnou platit jen tehdy, pokud je schválí členské státy EU a Evropský parlament. Česká vláda je tedy může zablokovat, pokud pro to mezi ostatními zeměmi sežene dost spojenců. Podle Jourové by ale mělo svůj postoj změnit. „Jde o bezpečnost a o postoj vůči našemu okolí, což by nemělo být blokováno třeba jen jednou zemí,“ řekla Jourová.

Rozhovor Jourové pro HN sdílel na své stránce na Facebooku europoslanec Jan Zahradil. Podle něj „se Jourová již definitivně rozešla s hnutím ANO“ a její kariérní budoucnost je docela jasná.

„Ostatně je nadále k ničemu nepotřebuje. Odměnou jí bude přízeň vybraných českých ‚proevropských‘ médií. Bude z ní ‚role model‘, čeká ji velká kariéra. Paní Jourová je žena, je dostatečně politicky korektní, kritizuje Maďarsko a Polsko, bojuje proti fake news, bezvýhradně uznává Green Deal. Odhaduji, že se s ní v budoucnu setkáme v European External Action Service, v nějaké agentuře OSN či tak podobně,“ napsal.

V komentářích padla silná slova i na europoslankyni hnutí ANO Ditu Charanzovou.

„Další podobný případ je paní Charanzová. Ta také čeká na svoji šanci. Obě tyto dámy se ještě rády projdou Babišovi po zádech, až to s ním definitivně půjde z kopce,“ uvedl Zahradil.