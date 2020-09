Spisovatel Kuras napsal o Pavlu Novotném, že je případ pro psychiatra. De*il, kret*n, ho*no žid, přišlo mu za to v noci

Spisovatel Benjamin Kuras se zaměřil na chování kontroverzního řeporyjského starosty Pavla Novotného. Prohlásil, že si nedovede představit, že by se někdo jako on mohl prosadit v politice nějakého jiného státu, a prý se Novotný bere moc vážně. Jeho slova však starosta Řeporyjí nenechal bez odezvy a jeho reakce byla opět ostrá.

Nedávná slova, která zazněla z úst starosty pražských Řeporyjí v jednom z rozhovorů pro portál Info.cz prohlásil, mají dohru. Novotný se totiž tehdy nechal slyšet, že je v zájmu České republiky, aby zemřeli jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Miloš Zeman. Tehdy se na Novotného snesla obří vlna kritiky, a to i přes to, že dotyčný později uvedl, že nikomu nepřál smrt.

Kuras o Novotném

„Nedovedu si představit typ Pavla Novotného v politice žádného jiného státu, tedy s výjimkou možná nějaké Lidové republiky Unga-Bunga. Znám dobře jeho tátu jako vtipného a vystupováním noblesního pána, tak o to víc mně chápání tohoto fenoménu uniká,“ začal.

Následně se k jeho chování v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také spisovatel Benjamin Kuras, který žije střídavě ve Velké Británii a v České republice. Ten se sice v minulosti zařekl, že českou politiku nebude komentovat, protože jí prý dle svých slov nerozumí, ale nakonec svůj slib porušil.

Pokračoval tím, že si jednu dobu myslel, že to je specifická, originální, dobře vymyšlená a dobře hraná role nějakého šaška z Commedie dell´arte, který schválně drmolí tak, aby mu z poloviny nebylo rozumět a z té druhé poloviny provokoval.

„Ale čím dál víc si myslím, že taková role by ke zvládnutí vyžadovala mnohem vyšší intelekt, který by alespoň občas tou rolí prosvítal, jako by spiklenecky pomrkával, hele tohle byl fór, neberte to vážně. Ten tam ale chybí. V poslední době se mně zdá, že se začal sám brát vážně, a tím se stává případem psychiatrickým,“ uvedl Kuras.

Ostrá reakce řeporyjského starosty

Vypadá to však, že Kurasův komentář nenechal Novotného v klidu a měl potřebu na něj zareagovat. A jak už to u něj bývá zvykem, ostrými a peprnými výrazy rozhodně nešetřil.

Nejprve na svém Facebooku napsal, že si bez emocí přečetl Kurasův názor ne jeho osobu, a tak má potřebu mu něco vzkázat.

„Shitové weby pro naprosté debily, kde publikujete poslední roky, jinak nečtu, ale plně respektuji Vaše právo se vyjádřit, stejně jako právo těch webů na svobodu slova, však i naprostá hovada a kreténi mají právo na svá média a autory, kteří jim je plní,“ začal svou reakci.

„Benjamine, vnímal jsem Vás jako tátova známého, byl jsem na pár akcích ZLU, ale i přes složitost pražského židovského komunitního nesouznění jednotlivých „frakcí“, mi přišla tam i navenek z nich jediná fakt divná, ale to je jedno. Co, že já jsem dle Vás blb s psychiatrickým problémem. To je to poslední „důležité“, v čem se prostě mýlíte,“ dodal s tím, že má za sebou znalecké psychiatrické zkoumání a machrovat výší IQ prý nebude.

Pokračoval pak tím, že by dotyčnému rád vzkázal něco, co má na srdci už dlouho, a rovnou mu oznámil, že mu bude tykat, protože „chudákům tyká“.

Podotkl také, že dříve Kuras psal slušně, a i když jeho tvorba byla poněkud nekonzistentní, jeho knihu Jak přežít padouchy má velice rád. Tehdy prý ještě jako spisovatel za něco stál. To je prý ale vše, co o něm pěkného může říct. „Hele, co z vás se stalo za DEBILA, to jsem čuměl já,“ dodal.

„Stal se z Vás kretén takový, že jeden zírá. Rasistický pozér, xenofob, který to nejdřív dělal zřejmě, aby zaujal, ale pak se začal i přes přední postavení sice v podivné, ale pořád slušné židovské organizaci (přitom jste hovno žid, co si budeme, vy pozére, co to vždy pak začne žít) tahat s rasistiskou, xenofobní chátrou nejhrubšího zrna. Z chlápka, co vtipně ironizoval komunisty a chytře jim nedával čuchnout, se stal čurák, co se v době nejhorší uprchlické krize nespokojil s běžným českým „mně to nevoní tohle teda“, je to „cizí“, ale znevažoval jejich víru, jako mor západní civilizace, vedl a dodnes vede o migraci tak ubohé řeči, že bych tě nakopak do prdele, tebe, který jsi sám byl uprchlík a Británie se na tebe taky mohla vysrat, ty „odmítači přijímání uprchlíků“. Ničím jiným jsi nebyl,“ vysvětlil.

To však nebylo vše. Tento spisovatel podle Novotného prý také „šíří nenávist, živí nejodpornější lidské předsudky, vymetá akce vyhlášených xenofobních zmrdů, což je to poslední místo, kde jej ještě uznávají“.

„Ty šašku, já na tebe s tátou koukal loni na „Vlasteneckém setkání s Tomášem Vandasem“, otec kroutil hlavou, on tě pořád měl někde v hlavě jako starého Benjamina (máme doma všechny tvoje knihy, tvoje proměna v xenofobní píču, které zjevně muselo přeskočit, je pro nás reálná) a já se ti smál, protože vím dlouho, co jsi za mátohu k politování. Jak je ta organizace pod tebou bez vlivu, peněz a dobré pověsti trapná, tak má v názvu židovská, to je člověku stydno za to,“ nebral si dál servítky.

V neposlední řadě Novotný neváhal zaútočit i na jiné osobnosti: „Ty vole Vandas, Foldyna , Konvička, Alexandr „Smrt Buzerantům“ Zaldostanov, jako stafáž košťata z RaptorTV, Sputnik, Svobodné rádio, Rukojmi.cz, ty vole, ty jsi ten pravý, co má někoho diagnostikovat na dálku psychiatricky a co do zábavnosti, ty nepříčetné, zapšklé, pomýlené duševně zmrzačené vemeno, nebo co se to z kdysi normálního, vtipného chlápka stalo.“

V závěru pak Novotný Kurasovi vzkázal, že teda „dopadl“ a že je „chudák“. „I tento můj výlev si přečte padesátkrát více lidí, než tvé cancy, a to je nezajímáš, dát to na můj fanouškovský web, zjistíš, že proto, že tě neznají. Nikdo to nečte, nikdo tě neslyší, nic z tebe už nebude a na tomto výčtu to je vidět,“ napsal Novotný sebevědomě.

Podle řeporyjského starosty je tak tento spisovatel „dobrej jen na nasekání deseti odstavců Parlamentním listům“. Označil ho nikoli za „plniče obsahu, ale vaty od hoven“.

„Ty budeš mě říkat šašek z Comedie dell ´arte a něco o úsudku, jo? To se ozvalo to pravé. No jo, já si to šetřím, patří to k jinému tvému kamarádovi, ale poslouchaj, voni jsou to čím, bych před dvaceti lety nevěřil, že se mohou nade vší pochybnost stát – koštětem. Všem, kdo mají jen trochu rozum, bohužel ne koštětem, jakým je Jarda Foldyna – koštětem všem pro prdel. Ty jsi koště, kterýmu jsem nadával, protože jiný nebudu, ale tebe už je normálně člověku jenom líto. Ubožáku,“ ukončil svůj výlev na sociální síti.