Maříková se rozčiluje nad konáním resortu vnitra: Ministerstvo vnitra představilo zákon zavádějící totalitu

Proč si to Maříková myslí? A oč se vlastně jedná?

Česká politička se na sociální síti věnovala tomu, že resort vnitra představil novelu ústavního zákona o bezpečnosti. Vypadá to ale, že se jí tento krok nelíbí, což dala jasně najevo. A stranou nezůstal ani šéf daného resortu Jan Hamáček.

„Ministerstvo vnitra představilo zákon zavádějící totalitu!!!! Ministerstvo vnitra představilo novelu ústavního zákona o bezpečnosti. Hamáček už neví, jak okleštit svobodu občanů ČR, červený svetr mu evidentně stoupl do hlavy a rád by neomezenou moc. Toto je totalita, co se snaží zavádět,“ napsala na sociální síti a citovala část textu z webu daného ministerstva: „Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí.“

Revize ústavního zákona o bezpečnosti

Na webových stránkách MV ČR se uvádí, že ministr vnitra Jan Hamáček dne 8. června 2020 představil komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR. V textu například stojí, že průběh epidemie koronaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat různé druhy krizí a epidemií. Z tohoto důvodu resort v první fázi představil komplexní revizi daného zákona.

„Nemůžeme čekat, musíme naši legislativu rychle připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními resorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládneme změny připravit už během léta,“ uvedl tehdy Jan Hamáček.

„To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze,“ dodal Hamáček s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci mnohem citlivěji.

Za největší problém ministr vnitra považuje to, že se za dané situace projevila nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Z tohoto důvodu se navrhuje zakotvit stav nebezpečí na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti.

Stejně tak tento návrh MV ČR na ústavní úrovni zakotvuje Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky i právo vlády požadovat v nouzovém stavu po parlamentu projednat vládní návrhy do 72 hodin ve Sněmovně a do 24 hodin v Senátu. Přitom rozhodnutí vlády o stavu nebezpečí by mohla, stejně jako u stavu nouze, zvrátit Poslanecká sněmovna.

V návrhu je zakotveno i doplnění a zpřesnění ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb tak, aby již nevznikaly výkladové pochybnosti při jeho aplikaci.