Ústřední krizový štáb obnoví svou činnost. Babiš uvedl podmínky, při nichž bude vyhlášen i nouzový stav

Andrej Babiš a Jan Hamáček se dohodli na obnovení činnosti ÚKŠ. Babiš uvedl, že důvodem tohoto rozhodnutí je nedostatečná spolupráce mezi kraji a resortem zdravotnictví. Podle Hamáčka by ÚKŠ měl obnovit svou činnost v pondělí poté, co vláda projedná tento návrh na svém jednání. Český premiér přitom nevylučuje ani vyhlášení nouzového stavu.

Činnost Ústředního krizového štábu, v jehož čele na jaře stál první místopředseda vlády Jan Hamáček, by měla být obnovená od pondělí. Na svém twitterovém účtu o tom informoval samotný předseda ČSSD. Uvedl rovněž, že se o tom dohodl s premiérem Andrejem Babišem a nyní tento návrh má být projednán na zasedání vlády.

O důvodech tohoto rozhodnutí předseda české vlády Andrej Babiš promluvil ve svém komentáři českým médiím. Podle jeho slov k tomuto kroku přistoupil kvůli nedostatečné míře komunikace mezi jednotlivými kraji a resortem zdravotnictví. Připomeňme, že dříve Babiš možné obnovení ÚKŠ považoval za zbytečné, a to kvůli již fungující vládní Radě pro zdravotní rizika.

„Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlačili na aktivaci krizového štábu. Stane se platformou pro komunikaci mezi jednotlivými resorty a kraji,” uvedl český premiér.

Kritika ze strany opozice a možnost vyhlášení nouzového stavu

Nehledě na rozhodnutí obnovit činnost Ústředního krizového štábu se Andrej Babiš a Jan Hamáček kritiky ze strany opozice nevyhnuli. Řada opozičních politiků totiž vytkla české vládě zdržení při přijetí tohoto potřebného rozhodnutí. Šéf ODS Petr Fiala označil postup vlády za velkou chybu a pohnal premiéra Babiše k odpovědnosti.

„A. Babiš konečně kývl na obnovení Ústředního krizového štábu. Je to jednoznačně pozdě a k této jeho opakované velké chybě je potřeba se vrátit po skončení krize. Premiér za ni musí nést důsledky. Teď je ale třeba hlavně porazit C19 a ochránit zdraví občanů, které je v ohrožení,“ napsal Fiala na svém Twitteru.

Připomeňme, že to není zdaleka poprvé, kdy předseda ODS kritizuje postup vlády v rámci boje proti koronaviru. Na jaře například zpochybňoval nutnost prodloužení nouzového stavu o delší dobu, než navrhovala česká vláda. Varoval rovněž před omezováním svobody a vyzýval k co nejrychlejšími návratu do normálního života.

Názor o tom, že by k obnovení ÚKŠ mělo dojít ještě dříve, zastává i místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Malačová.

„Ztratili jsme spoustu cenného času, Honza Hamáček to teď bude mít nesmírně těžké,” prohlásila česká politička.

Tento výrok Maláčové nenechal bez povšimnutí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Zdůraznil totiž, že ČSSD nese za tohle zpoždění stejnou odpovědnost, jako i další člen vládní koalice hnutí ANO.

„Ztratili jsme spoustu drahocenného času. Vy, Jan Hamáček a celá ČSSD na tom nesete stejný podíl odpovědnosti jako Andrej Babiš. Neblouzněte o tom, paní Maláčová, že Vaše strana je součástí řešení. Je součástí problému,” vyjádřil se tvrdě Kalousek.

Obnovení činnosti ÚKŠ možná nebude jediným rozhodnutím, které bude muset přijmout vláda v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace v zemi. Dnes se Andrej Babiš totiž zmínil, že zkoumá možnost vyhlášení nouzového stavu v republice. Jak uvádí česká média, na tento krok vláda může přistoupit v případě, pokud ministerstvo zdravotnictví bude potřebovat zavést určité omezení či opatření nespadající pod jeho kompetenci.