„Je to zlomový okamžik, mimořádný úspěch zaměstnanců Aera“. Stíhačka L-39NG získala mezinárodní certifikaci

„Je to zlomový okamžik, mimořádný úspěch zaměstnanců Aera, který dokládá, že vrátit výrobu vlastních proudových letadel do Aera bylo naším správným rozhodnutím. Dosavadní investice do projektu přesáhly dvě miliardy korun, pro podnik představují základ pro dobrou budoucnost,“ sdělil novinářům spolumajitel Penty Investments Marek Dospiva.

„Získání certifikace je významný milník při vývoji letounu a zároveň je to důležitý vzkaz pro naše zákazníky. Rád bych tímto poděkoval všem, kdo k tomuto výjimečnému úspěchu přispěli,“ dodal prezident společnosti Omnipol Jiří Podpěra. Omnipol je strategickým partnerem projektu nového letounu.

L-39NG je jako jeden z prvních letounů certifikován podle nových nadnárodních vojenských standardů, což znamená, že jeho certifikaci uznávají všechny vojenské autority EU a NATO.

Certifikaci vydává odbor dohledu nad vojenským letectvím ministerstva obrany, letoun ji získal necelé dva roky od představení prvního prototypu. V rámci testů pro certifikaci udělali odborníci zhruba 300 zkušebních letů na dvou letových prototypech, a rozsáhlé pozemní zkoušky na dalších dvou prototypech.

L-39NG je dle stávajícího prezidenta Aera Vodochody Dietera Johna nový letoun odpovídající současným i budoucím požadavkům na moderní výcvik taktických pilotů a zaručuje konkurenceschopné náklady.

„Věříme, že jeho certifikace významně přispěje k budoucím objednávkám, které budeme moci brzy oznámit. Upřímně děkuji všem zaměstnancům, dodavatelům a partnerů za jejich profesionální úsilí a skvělou spolupráci,“ dodal prezident Aera.

Získáním typového certifikátu vývoj letounu nekončí. Do certifikace se budou postupně doplňovat další vylepšení a rozšiřování schopností dle požadavků zákazníků.

„Létající lavice“

Letadlo L-39NG představuje hluboce modernizovanou verzi jednoho z nejrozšířenějších cvičných letounů L-39 Albatros na světě, který vyráběla česká společnost v letech 1971 až 1996.

Modernizovaný letoun dostal kompozitní křídlo a přišel o další palivové nádrže, které měl základní Albatros umístěné na křídlech.

Kromě toho byl na L-39NG namísto sovětského proudového motoru AI-25TL instalován modernizovaný americký FJ44-4M. Navíc na L-39NG nainstalovali novou avioniku od Genesys Aerosystems a indikátor na čelním skle Speel Praha. L-39NG celkem obdržel více než 800 nových komponent, sestav a systémů.

L-39NG je dlouhý 12 metrů a rozpětí jeho křídel činí 9,37 metrů. Maximální vzletová hmotnost cvičného letadla je 5,65 tuny. Albatros může dosáhnout rychlosti až 780 kilometrů za hodinu a létat na vzdálenosti až 2,5 tisíce kilometrů. Letoun je vybaven pěti závěsnými body pro různé typy zbraní o celkové hmotnosti až 1,2 tuny.

Uvádí se, že primárně cvičný letoun L-39NG je sekundárně určen i k bitevním úkolům v konfliktech nižší intenzity, což zahrnuje hlídkové či protipovstalecké operace. Výzbroj je nesena na pěti závěsnících, po dvou pod každým křídlem a jednom podtrupovém.

L-39 byl hlavním cvičným letounem členských zemí Varšavské smlouvy. Během celého výrobního období těchto „létajících lavic“ bylo smontováno asi tři tisíce letadel. L-39 se tradičně používaly k výcviku pilotů vzdušných sil SSSR a poté Ruska.

Prodej Aera Vodochod

Skupina Penta Investments prodala v červnu Aero Vodochody maďarskému podnikateli Andrási Tomborovi a skupině Omnipol.

Aero Vodochody oficiálně změní majitele zřejmě v nejbližších týdnech. Červnový prodej musel ve standardním procesu posoudit i antimonopolní úřad.

Se změnou majitele ve funkci skončí také dosavadní prezident Aera Vodochody Dieter John.

„Nový prezident společnosti by měl nastoupit co nejdříve po dokončení transakce,“ uvedla Přinosilová. Server Lidovky.cz v červnu uvedl, že novým šéfem bude Viktor Sotona, jenž dosud vedl společnost Era, která vyrábí i vyvíjí systémy pro zajištění letového provozu.

Aero Vodochody zaměstnává kolem 1350 lidí, zaměřuje se na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v Česku a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě.