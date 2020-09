Rána pro globalisty? Zájem o učňáky by se mohl vrátit. Už to nebude homogenní masa z gymplů, raduje se Hampl

Hampl se danému tématu věnoval v jednom ze svých příspěvků na Facebooku. Podle jeho mínění by tento krok mohl znamenat větší politickou změnu než nějaké miliony pro různé strany či neziskové organizace

„Tohle je zpráva, která (pokud se potvrdí) bude znamenat větší politickou změnu než dalších 100 milionů pro globalistické strany a další miliarda pro neziskovky. České děti začnou mířit víc na učňáky, a začnou se častěji připravovat na řemeslnickou dráhu. Rozdíl bude – mimo jiné – v tom, že řemeslníci si mohou dovolit přepych nezávislého myšlení,“ začal své povídání Hampl.

V další části podotkl, že sice budou takoví lidé podrobováni manipulačním politickým školením a na řadu z nich to bude působit, ale i tak „z nich nikdy nebude stejně homogenní masa jako ze studentů víceletých gymnázií, kteří se připravují převážně na manažersko-byrokratickou kariéru a kteří si nezávislé myšlení prostě nemohou dovolit“.

„V posledních dvou kapitolách Cesty z nevolnictví ukazuju, jak je důležité mít pro ty mladé lidi pozitivní vizi – protiklad ke světu ovládanému korporacemi. Perfektně to do sebe zapadá. Pokud se učňovská vrstva opravdu rozšíří, právě tam ta poptávka bude,“ myslí si dotyčný.

„Bylo by to pěkné, ale trochu se strachuji, jestli to není stejný žvást, jakým nás obvykle Lidovky krmí,“ podotýkali.

A jak na to reagovali komentující? Někteří psali, že je to skvělá zpráva. Jiní byli ale poněkud skeptičtí a dodávali, že by to sice bylo hezké, ale nevěří tomu.

A ani ostatní nesdíleli takové nadšení: „Pozor na ten optimismus. U nás v poradně to tak nevypadá, rodiče stále nechtějí mít své potomky v montérkách. Děcka mají od shora dolů čtyřky a rodiče je hlásí na ty obchodní akademie a různé prapodivné maturitní obory.“

Učňák – ano či ne?

Za zmínku stojí samotný průzkum, na který odkazoval sám Hampl. Ten uskutečnila agentura Ipsos pro projekt Fandíme řemeslu, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Z něj totiž vyplynulo, že by čtyři z pěti rodičů svého potomka podporovali, pokud by se rozhodl vyučit se řemeslu.

Skutečnost, že řemeslo v Česku opět začíná mít zlaté dno, potvrdil i Josef Jaroš, vedoucí projektu Fandíme řemeslu a většinový vlastník české poradenské skupiny Apogeo. „Skuteční fachmani nejsou o nic méně žádaní než specialisté v jiných oborech, a svou prací dokáží sobě i rodině zajistit velmi dobrou životní úroveň,“ dodal.

A dle průzkumu si tento fakt při rozhodování o dalším studiu svých dětí více berou k srdci spíše maminky než tatínkové.

„Ženy, které v rodinách tradičně rozhodují o přihláškách na školy, odpověděly v průzkumu ve 44 procentech ‚určitě ano‘, muži byli takhle kategoričtí z 38 procent,“ zmínila generální ředitelka asociace Eva Svobodová odpověď na otázku, zda by rodiče podpořili rozhodnutí dětí jít na řemeslo.

Připomeňme také, že ‚spíše ano‘ odpovědělo 41 % žen a 43 % mužů. ‚Spíše ne‘ pak zaznělo u 12 procent žen a 14 procent mužů, zatímco jen čtyři procenta žen a šest procent mužů se rozhodlo pro odpověď ‚určitě ne‘.