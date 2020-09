V pátek u nás přibylo méně případů covidu-19 než ve čtvrtek. I tak ale Hamáček volá po zrušení hromadných akcí

Resort dále uvádí, že i přes vysoký počet nemocných lidí je průběh nemoci u většiny z nich mírný. I tak ale roste počet hospitalizovaných osob – nyní se v nemocnici nachází celkem 480 lidí, z nichž je 93 ve vážném stavu. Připomeňme přitom, že ještě před týdnem bylo s koronavirem v nemocnicích zhruba o 220 lidí méně.

Bohužel roste i počet pacientů, kteří nemoci podlehli. V átek se toto číslo zvýšilo o pět, a to na 495. Pokud jde o počet vyléčených, těch je zatím 23 858.

Celkově se tak zatím nákaza koronavirem od začátku epidemie, která u nás vypukla 1. března, prokázala u 46 262 lidí. Za tu dobu bylo také provedeno velké množství laboratorních testů. Zatím se zastavilo na počtu 1 148 880. Nárůst případů souvisí také s tím, že se v poslední době více testuje. V srpnu počet testů za den jen jednou překročil hranici 10 000. Tento týden ale počet provedených testů neklesl pod 16 800 a ve čtvrtek dokonce překonal rekord – bylo jich provedeno 22 000. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je ale cílem provést 25 000 testů denně.

A jaká je situace na jednotlivých místech v ČR? Stále platí, že nejvíce se v současné chvíli nákaza šíří v hlavním městě, ale také v přilehlých středočeských okresech a na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku nebo Chebsku.

Zaměříme-li se na covidový semafor, všimneme si, že daná mapa rychle mění své barvy. Do červené se nyní zbarvila Praha, která je aktuálně na nejhorším, tedy červeném stupni. Dalších deset okresů má pak oranžovou barvu, většina je zelených a jen 13 okresů v pohraničí má bílou barvu.

Hamáček: Nastal čas zrušit hromadné akce

Český ministr vnitra Jan Hamáček poskytl rozhovor deníku Právo, v němž se zaměřil na současnou epidemiologickou situaci. Podle jeho názoru jsou aktuální koronavirová čísla vysoká, a tak by se naše země měla snažit tuto křivku růstu zploštit.

„Už nějakou dobu říkám, že situace je vážná. První varování přišlo ke konci července, kdy čísla začala pomalu růst. Pokud si vzpomínáte, tak tehdy jsem vystoupil na tiskové konferenci a řekl jsem, že situace je alarmující, a vyzval jsem občany, aby nečekali na nějaká nařízení a v uzavřených prostorách nosili dobrovolně roušky. Dozvěděl jsem se, že straším lidi. Ale to přece nešlo přehlédnout,“ řekl s tím, že odložení znovuzavedení roušek byla fatální chyba.

Přiznal, že u nás nyní došlo k situaci, která se už strašně těžko brzdí. „Čísla naskakují o tisíce denně, a proto reakce ministerstva zdravotnictví v podobě nových opatření je v tuto chvíli logická. Jinak se s virem bojovat nedá. Otázka zní, zda ta reakce přišla včas,“ dodal.

Řeč přišla také na české zdravotnictví, o němž Hamáček prohlásil, že je připraveno až na 120 tisíc nakažených. Pokud by to ale bylo více, systém by dle ministra začal kolabovat. A právě to by dle statistik mohlo nastat v první polovině října.

„V každém případě musíme zploštit křivku exponenciálního růstu. A to jde jedině důsledným dodržováním nařízení, tedy roušky, roušky, roušky a nechodit tam, kde je více lidí,“ dodal s tím, že dle něj již dávno měl být aktivován Ústřední krizový štáb.

Hamáček rovněž srovnal situaci, která u nás byla na jaře, a současný stav. Podle jeho slov jsme na jaře byli premianty, protože jsme rychle zatáhli za brzdu. Nyní je to ale jiné: „Teď jsme v situaci, že – pokud to řeknu ve smutné nadsázce – tak Italům a dalším ukazujeme, co se stane, když nepřijmou přísná opatření.“

V neposlední řadě se Hamáček dotkl také hromadných akcí. Již nyní se omezují akce „na stojáka“. On sám by byl pro drastičtější řešení.

„Ta čísla jsou tak strašlivá, že podle mého nastal čas na rázná opatření bez toho, abychom vypínali ekonomiku,“ začal a pokračoval tím, co má na mysli: „Omezit na maximum sociální kontakty. To znamená zrušit hromadné akce, noční tahy Prahou.“

Řeč se stočila i na vyhlášení nouzového stavu. „Ministerstvo zdravotnictví tím, co v těchto dnech oznámilo, se více méně dostalo na hranu, co ze zákona může. Neboli pokud by chtělo jakýmkoli způsobem přitvrdit, třeba uzavírání provozoven atd., tak je třeba vyhlásit nouzový stav. Bez toho to nejde,“ uvedl.