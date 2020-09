„Navalnyj podpořil Putina na Ukrajině, ruský lídr ho potřebuje živého.“ Šándor naznačil, kdo měl zájem o otravu politika

Bezpečnostní analytik Andor Šándor zevrubně vysvětluje, proč je obvinění prezidenta RF Vladimira Putina z údajné otravy Alexeje Navalného naprostým nesmyslem. Podle něj by to pro ruskou vládu znamenalo jednat v rozporu s vlastními zájmy. Skutečným důvodem pokusu o vraždu mohla být pomsta ze strany určitých oligarchů či regionálních politiků.

Případ údajné otravy ruského opozičního politika Alexeje Navalného se stal jedním z témat čtvrteční besedy Andora Šándora v Turnově. Během přednášky český bezpečnostní poradce zpochybnil řadu tvrzení týkající se činnosti ruského opozičního aktivisty. Uvedl například, že panující všeobecné přesvědčení o tom, že je Navalnyj nesmiřitelným kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho politiky je zavádějící. Navalnyj totiž tak či onak podpořil některé klíčové kroky ruské vlády na mezinárodní scéně, anebo to alespoň otevřeně nekritizoval. Týká se to především kremelské politiky na Ukrajině.

„Je to jistě člověk, který leží řadě Rusů v žaludku. Že by byl tak výrazným kritikem Kremlu, jak se u nás říká, není pravda. Dokonce souhlasil se zabráním Krymu i s věcmi, které udělali Rusové na Ukrajině, v tom Putina podporoval. Putin potřebuje Navalného živého. Kdyby byl mrtvý, k ničemu ho nemá,“ tvrdí český generál v záloze.

Navíc, jak pokračuje Šándor, situace, která vznikla po incidentu s Navalným, je zjevně pro ruského prezidenta nevýhodná. Kreml totiž riskuje, že tím spíše ztratí, než aby z toho něco vytěžil. Týká se to možného zpřísnění sankčního režimu a samozřejmě budoucího osudu plynovodu Nord Stream 2 , do něhož Moskva investovala obrovské částky. To všechno činí předpoklady o podílu Kremlu na otravě Navalného naprosto absurdními.

Šándor však nepopírá, že v Rusku existují lidé, kteří bezesporu mohli mít zájem o vraždu Navalného. Analytik poukazuje například na místní oligarchy či regionální lídry, jako například hlava Čečenska Ramzan Kadyrov – ti, co byli objekty vyšetřování ze strany protikorupčního fondu Alexeje Navalného.

„To, že ukazoval korupční praktiky různých oligarchů, to je pravda. Včetně čečenského vůdce Kadyrova. Tam se klidně někdo mohl najít, kdo by mu chtěl zatnout tipec,“ zdůraznil Šándor.

Situace s možnou otravou Alexeje Navalného

Dne 20. srpna byl zakladatel Fondu boje s korupcí hospitalizován v Omsku poté, co se mu v letadle udělalo špatně. Lékaři mu diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale v Navalného krvi a moči nebyly nalezeny žádné jedy. Později byl Navalnyj transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek novičok.

Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž OPCW na žádost Berlína provádí vlastní výzkum. V tomto ohledu Kreml uvedl, že Berlín o svých závěrech Moskvu neinformoval a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost o dané situaci.