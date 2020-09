Zpěvačka Basiková poslala tvrdý vzkaz všem, kteří straší s koronavirem: Běžte už do prde*e! Já chci covid!

Hned v úvodu tato od pohledu sympatická zpěvačka vyzvala všechny lidi, aby se vzpamatovali. Pokračovala pak tím, že do patřičných míst poslala všechny, kteří straší s koronavirem.

„Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu sprostá a hotovo. Ať už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele!!! Ať už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, ať už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele, do prdele, do prdele!!!“ rozčilovala se Basiková.

Následně se ptala na takové otázky, co to má být a jestli se máme všichni zhroutit. O víkendu si dle svých slov načetla pár rozhovorů „s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem“. Zhlédla také rozhovor s velmi povolaným člověkem a na základě toho všeho dospěla k závěru, že tito lidé říkají úplně něco jiného než to, co nám vnucují politici a „ostatní panáci v televizi“. Ptá se tedy, proč se něco takového děje.

„Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát? Do prdele! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý,“ míní.

„Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob,“ reaguje na kolotoč informací, který se strhl kolem koronaviru.

Argumentovala také tím, že denně umírá na leukémii, rakovinu , plicní choroby a stovky dalších nemocí mnohem více lidí. Ale tím už nás podle Basikové nikdo nestraší.

Dodává také, že nemoci a smrt jsou součásti našeho života, které tady byly, jsou a budou. A my to nezměníme.

„A že v Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavirus, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa? Můj kamarád měl covid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo všechno. Takže, o co tady jde?“ pokračuje rozhořčeně zpěvačka.

V neposlední řadě si Basiková přichystala i vzkaz pro vládu, a sice, že to, čeho se dopustila na jaře, se podobá zločinu.

„Připravili jste statisíce lidí o práci, peníze, existenci a živobytí. Vyvolali jste v lidech nesmyslnou paniku a strach, zničili jste zavedené systémy a procesy, a vzali jste lidem ideály a klid. Vaše směšné finanční podpory a almužny nikomu nepomohly, protože nemohou pokrýt všechny výdaje a ztráty, jen jste tím dostali stát do dluhu a nastolili jste hospodářskou krizi, ze které se jen tak nedostaneme, a jenom to odnesou naše budoucí generace,“ myslí si.

V závěru dodává, že jsme se mohli k celé situaci postavit jako Švédsko, které už to má za sebou a dávno je dál. Podělila se také o svou zkušenost s testováním a zmínila, že v televizi, kde natáčí, jim dělají testy každý týden a už to všechny strašně štve.

„A já si tajně přeji, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid!!!“ uzavřela celou věc zpěvačka.

Reakce na sociální síti

Basiková se tak zařadila k těm, kteří zřejmě koronavirus rozhodně nepovažují za apokalyptickou nemoc, která přivede Česko na hranu zkázy.

A jak na tento zajímavý příspěvek reagovali její sledující? Basiková je svým postojem rozdělila na dva tábory. Jedna skupina komentujících jí vyjadřovala podporu a obdiv.

„Baru, souhlasím se vším, co jste napsala... Konečně někdo, kdo vyjádří svůj názor a používá selský rozum…Ten hodně lidem už chybí. Přeji vše dobré,“ vzkazovali jí.

I další podotýkali, že s ní souhlasí a že má dle nich pravdu. „Báro, máte můj obdiv, málokdo dokáže být v téhle situaci tak otevřený. Děkuji Vám,“ stálo v další reakci.

Druhá část komentujících ale již tak nadšená nebyla. Jednak se některým nelíbil styl, kterým Bára svůj názor sdělila, druhak nesouhlasili s tím, co psala.

„Od Vás, milá Báro, bych čekal jiný názor, a proto jděte do prdele,“ nebral si servítky jeden komentující.

Další uživatelka ironicky poznamenala, že je Basiková zřejmě „rozená epidemioložka“.

„Báro, až vás korona sklátí jako Zagorku, možná přestanete hysterčit. Všeho do času. Povadne tělo, tvář, i mnozí slavní končili jako ležáci v pečovateláku… I pro jejich bezpečí tato opatření. Berte situaci jako trénink pro vaše jednou…“ upozornili ji další.

Někteří dokonce psali, že jim je z Báry špatně, jelikož pro ni lidský život očividně nemá cenu. Mnozí přiznali, že tím u nich zpěvačka klesla.

„Njn, když se dnes ke všemu veřejně na základě popularity vyjadřuje každý, kdo má do prdele díru…. Tak když si Bára ten covid přeje prodělat, tak jo, tak já ji ho tedy přeju. Kdo chce kam… Alespoň dojde k poznání...“ konstatovali ostatní.