Žantovský okomentoval kolotoč reakcí, který se strhl po vystoupení Ivany Trumpové. Ta kritizovala migranty

Exmanželka současného amerického prezidenta, Ivana Trumpová, vzbudila velké ohlasy svým rozhovorem pro televizní stanici ITV a vystoupením v pořadu Loose Women. Mělo to však dohru. Někteří volali po vypnutí či neodvysílání tohoto pořadu, a požadovali tak fakticky jakousi cenzuru. Celou věc okomentoval novinář a publicista Petr Žantovský.

Žantovský se ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz. zabýval reakcemi, které přišly po zveřejnění slov Ivany Trumpové. Připomeňme, že vášnivou diskuzi odstartovala její slova o tom, že američtí migranti „nemají práci“, „kradou a znásilňují ženy“. V pořadu i rozhovoru tak kritizovala migranty, a rovněž ocenila imigrační politiku svého bývalého manžela.

„Dosáhl toho tolik, zejména v oblasti přistěhovalectví,“ zněla chvála na adresu jejího exmanžela.

V této souvislosti však dotyčná připomněla, že i ona sama se řadí mezi přistěhovalce, jelikož pochází z bývalého Československa. A poukazuje na to i, který uvádí, že si dotyčná Trumpa vzala v roce 1977 a žila s ním patnáct let. Působila však také jako modelka, napsala několik knih a realizovala se i v designu.

Z tohoto důvodu si Žantovský myslí, že lze dobře chápat její slova, která zazněla dál. „Jsem přistěhovalec. Ale ti, kteří do USA dorazí, musí přijít do země legálně, musí si najít práci a musí platit daně jako ostatní Američané,“ prohlásila Trumpová.

Ta poté dodala, že se současní migranti ‚neoblékají jako Američané‘, a jak již bylo uvedeno, podotkla, že ‚když nemají práci, tak kradou a znásilňují ženy‘. Známý komentátor na to reagoval slovy, že toto její vystoupení vyvolalo očekávatelnou reakci.

Promořenost společnosti průmyslem dobra

A co z toho všeho vlastně vyplývá? Poukazuje to hlavně na to, že se ozvala „manhattanská kavárna“, která Trumpovou označila za ignorantku, „odpornou ženskou“ a rasistku.

„Prostě samé milé nálepky, které zná – i u nás – každý, kdo si dovolí ceknout proti tomu, že se euroatlantická civilizace pomalu mění v muslimskou kolonii. Divácké reakce dokonce, podle článku v Novinkách, požadovaly vypnutí a neodvysílání toho pořadu, jiným slovem: cenzuru. Nabízí se logická otázka, zda je doopravdy už tak veliká část populace promořena oním ‚průmyslem dobra‘, vymýváním mozků, likvidací individuálních názorů, že zkrátka odmítavý postoj ke svobodě slova je skutečně masovým jevem,“ zamýšlí se publicista.

„Myslím, že určitý náznak odpovědi dostaneme podle výsledku amerických prezidentských voleb, čili vcelku brzy – budou se konat 3. listopadu. Lze předpokládat, že za Trumpovými zády budou vidět lidé práce, farmáři, americký západ a jih, venkov, potomci těch, kdo Ameriku kdysi vybudovali a ‚učinili velkou‘, abych parafrázoval Trumpův slogan ‚Make America great again‘,“ myslí si Žantovský.

Na druhé straně se ale dle komentátora a publicisty nabízí, a sice, že se jedná o organizovaný a „pravdoláskovnickými“ médii mohutně zesilovaný a zmnožovaný hlas menší části kavárníků z kateder a feministických spolků.

A pokud jde o volby a levičáka Bidena, toho dle něj budou kolektivně adorovat absolventi různých těch ‚kulturních antropologií‘ a podobných oborů, které jsou dle něj produktem intelektuálského postmodernismu konce 60. let.