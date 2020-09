Blíží se obnovení krizového štábu. Babiš promluvil

V rozhovoru pro Parlamentní listy premiér uvedl, že ústřední krizový štáb bude řešit jiné úkoly než již existující Rada vlády pro zdravotní rizika.

„Oba dva jsou poradním orgánem vlády. Jsou na úplně stejné úrovni, ale nebudou se překrývat. Stěžejní je Rada vlády pro zdravotní rizika, pod niž spadá Integrovaný centrální řídící tým (ICŘT), který je výkonným orgánem v rámci boje proti covidu-19, má účelovou strukturu zaměřenou na analýzu rizik, plánování navrhovaných opatření, přímé řízení systému „chytré karantény“ a organizačních celků zapojených k řešení této zdravotní hrozby,” uvedl předseda vlády.

„S panem (Janem) Hamáčkem jsme se dohodli, že hlavním úkolem ústředního krizového štábu bude koordinace spolupráce ICŘT a ministerstva zdravotnictví s ostatními resorty a s orgány krajských samospráv. Shodli jsme se na tom, že náplň činnosti bude o logistice, o nákupech materiálu a o koordinaci mezi jednotlivými orgány státní správy a orgány krajských samospráv,“ citují Babišova slova Parlamentní listy.

Redaktoři se ho následně tázali, jak vlastně krizový štáb funguje a jakou roli v něm samotný premiér plánuje hrát.

„Je to poradní orgán vlády. Funguje to jako každá velká porada ve firmě. Potkají se klíčoví lidé, rozdají se úkoly a pak se zase ti lidé rozejdou. Není to žádný centrální řídící mozek celé země. Proces zvládnutí krize řídí vláda, která má hlavní slovo. Na začátku se jednání budu určitě účastnit a dále se budu zajímat o plnění úkolů. Je to poradní orgán vlády, takže většinu kroků nad rámec jeho kompetence musí odsouhlasit vláda a vláda je na každém jednání informována o činnosti štábu a o těch největších problémech,” prohlásil pro portál předseda vlády.

Vyhlášení nouzového stavu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro česká média prohlásil, že se zvažuje rovněž vyhlášení nouzového stavu.

„Nedá se vyloučit, že bychom nouzový stav nevyhlásili - a ano, právě kvůli tomu, abychom mohli zavádět přísnější opatření. Musíme vycházet ze zkušeností z jara, kdy jsme zaváděli některá opatření na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a následně městský soud v prvoinstančním rozsudku zhodnotil, že některá opatření neměla být vyhlášena. Proti rozhodnutí jsme sice podali kasační stížnost, ale o té zatím není rozhodnuto, takže se zatím musíme řídit tímto rozhodnutím. Proto nevylučuji, že bychom návrh nepodali, ale jenom kvůli tomu, abychom mohli udělat razantnější opatření,“ uvedl Vojtěch v rozhovoru pro Seznam Zprávy a dodal: „Pokud by se situace nevyvíjela dobře a počty nakažených by v příštím týdnu nadále rostly a blížili bychom se k reprodukčnímu číslu dva, tak v takovém případě si myslím, že by bylo nutné návrh na vyhlášení nouzového stavu podat.“