Včera s covidem nikdo nezemřel. Média ale nadále šíří strach a mluví o „rekordech“

Podle portálu českého ministerstva zdravotnictví, kde jsou dostupné informace o koronaviru, včetně aktuálních statistik, během soboty 19. září nikdo s covidem nezemřel. Celkový počet zemřelých s novým typem koroviru podle statistik platných k neděli první hodině ranní činil 499 lidí. Poslední přírůstky ve statistice úmrtí s koronavirem byly zaznamenány v pátek 18. 9., kdy počet zemřelých s koronavirem vyrostl o 8 lidí a dosáhl tak aktuálního počtu 499.

Nehledě na to česká média v neděli ráno přišla s titulky hovořícími o „rekordech“ v počtu nakažených.

„V sobotu přibylo přes 2000 nakažených, jde o víkendový rekord,“ píše portál Seznam Zprávy. „Česko hlásí další rekord, v sobotu přibylo 2046 nakažených,“ napsal portál Novinky. Nehledě na dobré zprávy o počtu zemřelých s covidem, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro média prohlásil, že se dokonce zvažuje obnovení nouzového stavu.

Žijí české média podle pravidla: Dobrá zpráva není zpráva?

Vystoupení Andreje Babiše

Proti strašení médií koronavirem vystoupil minulou neděli ve svém Čau lidi i sám předseda vlády Andrej Babiš. Detailně pomocí statistik vysvětloval nebezpečnost koronaviru a prosil národ o ohleduplnost.

„Jsem tady proto, abych vás uklidnil, abych vám dal i některé pozitivní zprávy, které bohužel česká média, potažmo Česká televize, nevysílají. První taková zpráva by byla, že včera na covid-19 nebo s covidem-19 nikdo nezemřel. Druhá taková zpráva by byla, že do půlky července za stejné období v porovnání s rokem 2019 v Čechách zemřelo o 545 lidí méně. Další taková dobrá zpráva je tenhle graf, který mám od pana profesora Berana a který se to snažil vysvětlovat v České televizi, ale redaktor mu nedal moc šanci. Tak dneska to možná na Primě vysvětlil. A to je smrtnost na počet nakažených covidem-19. Tam vidíte, že ta smrtnost klesá. To znamená, kolik zemřelo lidí na deset tisíc nakažených od 1. 3. Tady vidíte, že to klesá. Procentuálně a samozřejmě i absolutně,” uvedl na začátku svého vystoupení Andrej Babiš.

Předseda vlády na kameru ukázal graf, na němž je názorně vidět, jak v České republice neustále klesá smrtnost na covid-19. Z grafu vyplývá, že z prvních 10 000 lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru, zemřelo 3,3 % lidí. Z druhých 10 000 lidí, jež se nakazili, zemřelo 0,67 % lidí. Ze třetích 10 000 nakažených lidí zemřelo 0,47 %.

„My dneska v médiích slyšíme, jak jsme nejhorší a horší než Španělsko a Francie. Ano, když se to propočte, tak je to pravda. Trendově to nevypadá dobře, a já hlavně v tomto Čau lidi vás chci poprosit, abychom tomu nárůstu společně zamezili. Bude to samozřejmě o těch rouškách. Ale když se podíváte na dnešní čísla, a to nejdůležitější, co já sleduji, je počet zemřelých na milion obyvatel,“ prohlásil premiér.