Pětina smrtící dávky Novičoku pro zastavení Nord Stream 2. Už víme, kdo ten jed použil, prohlásil Bašta

Ve svém komentáři pro Prvnizprávy.cz bývalý náměstek českého ministra zahraničí Jaroslav Bašta shrnul klíčové informace ohledně údajné otravy ruského opozičníka Alexeje Navalného. Jak podotýká bývalý český diplomat, ta informace, co máme k dispozici, umožnuje nám vysvětlit postup spolupracovníků Navalného hned po té, co se dozvěděli o prudkém zhoršení jeho zdravotního stavu v letadle během cesty z Tomsku do Moskvy.

„Už tedy víme, proč po příletu čekala hasičská auta a sanitky německé armády. Informovali je, že kromě otráveného Navalného vezou v letadle i nebezpečný jed. Zkušenosti čtenáře detektivek mi napovídají, že o jedu na plastové lahvi určitě věděl ten, kdo ho tam nanesl,” tvrdí Jaroslav Bašta.

V dané chvíli už víme, že plastová lahev z hotelového pokoje Navalného obsahovala pouze pětinu smrtící dávky jedu Novičok, vyplývá to ze závěrů výzkumu laboratoře Bundeswehru. Nehledě na to, že by tato dávka zjevně nestačila k tomu, aby ruský opoziční aktivisty byl zavražděn, je to dostatečná záminka pro zastavení projektu Nord Stream 2 a zavedení dalších sankcí vůči Rusku, myslí si Bašta. Stojí za zmínku také to, že německá strana byla předem připravená k tomu, že v letadle s Navalným se přepravuje i lahev s nebezpečnou látkou. Právě proto po přistání letadla na letišti již byly sanitky a hasičská auta.

Český diplomat nemá sebemenší pochyby v tom, že zájem o zhoršení vztahů s Ruskem měli ti, co usilují o zastavení plynovodu Nord Stream 2, jenž ve své řadě je trnem v oku pro americké firmy prosazující dodávky břidlicového plynu do Evropy.

Jak probíhá uzdravení Navalného?

Ruský opozičník a blogger Alexej Navalnyj na Instagramu zveřejnil příspěvek, ve kterém prozradil, jak probíhá jeho zotavení na berlínské klinice Charité.

V této souvislosti poznamenal, že potíže s používáním telefonu, který je v jeho rukou k ničemu, nebo problémy s nalitím vody, jsou naprostý nesmysl. Vysvětlil však, že ještě nedávno nepoznával lidi a nevěděl, jak má mluvit. Proto za ním podle jeho slov každé ráno chodil lékař s tabulí, který ho vždy požádal, aby na ni napsal nějaké slovo.

„To mě přivedlo k zoufalství, protože, když jsem už chápal, co po mně lékař chce, tak jsem nevěděl, kde mám ta slova sehnat. Kde v hlavě slova vznikají? Kde mám to slovo najít a jak to udělat tak, aby i něco znamenalo? “ uvedl blogger a zdůraznil, že to všechno pro něj bylo nepochopitelné.

V současné chvíli se mu prý při chůzi po schodech třesou nohy, ale i tak z něj doktoři dokázali z „technicky živého člověka“ udělat člověka, který „dokáže rychle listovat Instagramem“ a chápe, komu a čemu dát lajky.