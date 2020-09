„Velkohubý hulvát.“ Pravici zvedly ze židle výroky Klause

Slovy o tom, že předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová je „trochu hloupější a nepopulární“, předseda Trikolory reagoval její útoky na Trikoloru, kterou označila za extrémistickou stranu.

„Nechceme se nechat urážet. (…) Tak jsme se také trochu chtěli bránit. Druhým důvodem je, že paní Pekarová je trochu hloupější a nepopulární,“ cituje sobotní MF Dnes slova předsedy Trikolóry.

Reakce politiků TOP 09

Na slova Václava Klause mladšího na svých sociálních sítích reagoval Tomáš Czernin. Předsedu Trikolovy vyzval k omluvě.

„Václav Klaus ml. v MF Dnes hrubě napadl Markétu Pekarovou Adamovou. Na ideovou kritiku reaguje urážkami. Člověk, který se zaštiťuje „tradičními hodnotami” a neumí se chovat k dámě, je jen velkohubý hulvát a nevychovanec. Pane Klausi, omluvte se!“ uvedl Czernin.

Podle názoru Karla Schwarzenberga je mezi Václavem Klausem mladším a jeho otcem, bývalým českým prezidentem, velký rozdíl.

„Někteří házejí V. Klause st. a ml. do jednoho pytle. V. Klaus st., se kterým jsem měl mnoho rozporů, byl vždy zdvořilý. Václav Klaus ml. však zaútočil na Markétu Pekarovou tak, jak v Evropě nebylo zvykem vyjadřovat se vůči ženám. Prostě sprostě nadával dámě. To je velký úpadek syna,“ uvedl Schwarzenberg.

Miroslav Kalousek označil Václava Klause mladšího za „hloupého zbabělce“.

„Občas se najde politik, který se vhodnými obraty pokouší oslovit všechny hloupé zbabělce: „Volte mě, jsem jedním z vás! Jsem také hloupý zbabělec!“ uvedl Miroslav Kalousek.

„Extrémisté“

Klaus ml. v reakci na slova Markéty Pekarové o extrémistech v jeho straně natočil video s kandidáty Trikolóry na Vysočině. Účastnili se ho prodejce kávy, překladatelka a optik. „Já nechápu, proč je paní Pekarová a další uráží jako extrémisty. Měla by se jim omluvit. Možná je to proto, že sama nemá voličům co nabídnout, možná je to proto, že sama se od mládí živí v politice, to je pro mně extremismus. Ale neurážejte nás, neurážejte slušné lidi, kteří pracují a živit tuto republiku,“ prohlásil Václav Klaus.