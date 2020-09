„Západ nás vždy zradil, a koho se nejvíce bojí, tak to jsou Rusové.“ Otázka o dotacích vedla k vážnějším úvahám

„Dotace z EU nejsou peníze Evropské unie, ale jsou to peníze, které totiž vydělával každý z Vás. Hnutí SPD jako jediné v parlamentu prosazuje vystoupení z EU a referendum,“ rovněž poznamenal politik.

Jak vyplývá z poznámek, sledující názor Okamury podpořili.

„Každý euro, který z Brusele dostaneme, nás stojí nejméně 2-3, který jim tam musíme napřed poslat. CZExit!!!“ vyzval Michal Rott.

Podle slov Libuše Slavíkové, dotace je cesta do pekel, protože křiví charakter a snahu dokázat více, než získat dotaci.

K podstatě těchto finančních prostředků se vyslovila Světlana Stříbrská.

„Správně, jsou to naše peníze, jen tím podporujeme ty státy, které dluží biliony a nic za to, jen příkazy,“ poznamenala.

Miroslava Valášková se domnívá, že dotace jsou tak nějak lichva naruby.

„Pod slibem bůhví jakých dotací poskytnete finance, nikdo neví na co. A v dotacích zpět dostanete možná tak 25 %. Děkujeme EU, jsi úžasná,“ napsala.

Objevili se i takoví, kteří vyjádřili zklamání ze setrvání v Evropské unii.

„Jak by nám bylo krásně, nebejt v EU,“ zareagoval Libor Volejník.

Další komentující přišli s rozsáhlejší kritikou.

„Dotace jsou opravdu podvod... Už jste někdy viděli, že by nám Západ dal něco zadarmo? Já budu volit T. Okamuru a SPD. EU nám může vyhrožovat jak chce... Západ nás vždy zradil, a koho se nejvíce bojí, tak to jsou Rusové,“ napsal uživatel se jménem Kuklinek Obecny.

Pod příspěvkem Okamury lze najít i lakonické komentáře, kterým však obsah nechybí.

„Já vždycky říkám, že co Brusel posílá, není holt z Marsu,“ podotkl Radek Tříska.

„Z EU, je jen zlo!“ uvedl Jaromír Kořízek.

„Mě táta vždycky říkal: „Myslet znamená hovno vědět.“ A já říkám pryč z EU, včera bylo už pozdě,“ zareagoval Zdeněk Tylšar.

Žádné slevy

Na konci července Okamura poskytl rozhovor Sputniku, v němž zhodnotil výsledek summitu EU.

„Je to obrovská prohra ČR; výsledkem jednání je, že Česká republika bude v období 2021–2027 čistým plátcem do EU, byť máme menší platy než třeba v Německu. Tahle skutečnost by se měla zohlednit. Nedostali jsme na odvodech ani žádné slevy; slevy si přitom vybojovalo Německo a další západní země, které jsou čistými plátci. My jsme se stali nově čistými plátci pro zmíněné období, ještě se nám navýšil odvod do EU,“ uvedl tehdy politik.

Jeho kritika se dotkla i premiéra Andreje Babiše, který Českou republiku na zmíněné akci reprezentoval.

„Andrej Babiš nás vyměnil za své miliardové dotace pro svou firmu. Bůhví, zda za tím nebyla nějaká domluva s Angelu Merkelovou, aby měl klid v rámci svých podnikatelských aktivit v EU. Přitom vliv na rozdělení peněz nemáme. O tom rozhoduje Evropská komise, nebudeme mít ani kontrolu, jak bude Itálie či Španělsko peníze utrácet,“ vyslovil svůj názor předseda SPD.