Prezident Zeman jmenoval do funkce ministra zdravotnictví Romana Prymulu

Český prezident Miloš Zeman dnes odpoledne jmenoval do funkce ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Učinil tak po jejich schůzce na zámku v Lánech.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na Twitteru fotografii z jednání prezidenta a Romana Prymuly.

„Lány, právě teď! Prezident republiky Miloš Zeman přivítal v Masarykově pracovně prof. Romana Prymulu,“ napsal Jiří Ovčáček

V průběhu následujících desítek minut očekávejte přímý přenos OVTV z Lán, prostřednictvím FB pana prezidenta:

​Vojtěchova rezignace

Dnes ráno na tiskové konferenci oznámil Adam Vojtěch, že rezignuje na post ministra zdravotnictví. Zdůraznil, že tak učinil po důkladném zvážení. Později pak uvedl premiér Babiš, že Vojtěcha nahradí právě Roman Prymula.

„Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví. Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci. Chci tím vytvořit prostor k řešení epidemie, která nás ještě určitě bude provázet,“ konstatoval dnes ráno Vojtěch.

„Projednal jsem to následně s panem prezidentem a navrhnul jsem mu na post pana profesora Romana Prymulu,“ uvedl premiér.

Vojtěch uvedl, že poslanecký mandát si ponechá a zdravotnictví se bude věnovat i nadále. Uvádí se, že na Prymulově jmenování se dohodl Andrej Babiš s prezidentem Zemanem již o víkendu. Samotný Vojtěch oznámil své rozhodnutí o odstoupení z funkce premiérovi již v pátek.

Adama Vojtěcha označil premiér za slušného a poctivého muže. „Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý mladý muž, který přinesl do naší politiky slušnost. Vícero z nás by si od něho mohlo vzít příklad. V naší politice to byla ale nevýhoda, byl napadán ze všech stran. Jelikož je slušný, tak se málo bránil,“ konstatoval.

Dodal, že podporu z jeho strany měl, ale ne každý dokáže pracovat pod takovým tlakem. Zároveň jej označil za nejlepšího ministra zdravotnictví, který převzal resort v rozkladu.