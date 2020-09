„K vyvolání zloby a nenávisti stačí opravdu málo.“ Majerová-Zahradníková promluvila k rozdělení společnosti

„Je smutné vidět a číst, jak moc dokáže nějaký virus rozdělovat společnost. Víc než EU nebo migrace a další podobná ožehavá témata. Tolik nenávisti a vzájemné nevraživosti i mezi lidmi, kteří obvykle sdílí stejné názory, jsem opravdu dlouho nezažila,“ napsala na svých sociálních sítích poslankyně a obratem dodala: „K vyvolání zloby a nenávisti stačí opravdu málo. Všimla jsem si toho v diskuzi u komentářů Lucie Bílé a Báry Basikové. První z nich covid prodělala a sdílela svou vlastní zkušenost průběhu nemoci. U ní covid žádné velké dopady neměl. Ostatně jako u drtivé většiny nakažených. To si ovšem asi dovolila moc. Aspoň dle mínění jejích hejterů.“

Politička se zastala Báry Basikové, která se ostře vyhranila proti zprávám okolo nového koronaviru. „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele, do prdele, do prdele!“ prohlásila Basiková.

Zuzana Majerová-Zahradníková k Basikové napsala: „Totéž u Báry Basikové, která jen projevila svůj názor. Sice trošku lidověji, ale na to má přece každý právo. Podobné “přepálené reakce” vidím na sociálních sítích mnohdy i mezi svými přáteli.”

Poslankyně Trikolóry uvedla, že nemá ráda termín „rozdělená společnost“, neboť zdravá společnost podle jejího názoru nemůže zastávat pouze jeden názor.

„Termín rozdělená společnost nemám ráda. Protože žádná zdravá společnost nemůže být názorově monolitní. Ale není normální se denně už šestý měsíc hádat do krve jenom proto, že někdo má odlišný názor. Má na něj právo! Každý jeden z nás,“ prohlásila na svém Facebooku.

Na konci svého vyjádřením varuje před strachem, který, jak uvádí, má velké oči.

„Strach má velké oči” a zbytečná hysterie k ničemu dobrému nikdy nevede. Covid je aktuální téma, ale desítky a stovky dalších virů ohrožovaly životy dávno před covidem a po něm budou také. Pokud by se náš život měl smrsknout na strach z covidu, o což se hojně snaží mnozí politici i novináři, potom jsme vlastně už dávno zemřeli. A to by bylo opravdu smutné, nemyslíte?“ uzavřela Zuzana Majerová-Zahradníková.

„Epidemie je zpět“

Předseda vlády Andrej Babiš včera vystoupil na televizních obrazovkách s projevem, kde uvedl, že epidemie se po letním spadu opět začala projevovat. Požádal o dodržování opatření.

„Je jasné, že se opatření spoustě lidem nelíbí a líbit nebudou, ale musíme je teď dodržovat kvůli sobě, kvůli ostatním a kvůli tomu, abychom i touto vlnou prošli v relativním pořádku,“ uvedl ve svém televizním projevu.

„Právě starší a nemocné lidi musíme ochránit,“ zdůraznil s tím, že v těžkých časech se český národ dokáže semknout.

„Je mi líto neustálých sporů, útoků a obviňování. Pojďme toho teď na chvíli nechat, čas na skládání účtů zase přijde. Situace je vážná, ale vím, že to zvládneme, protože v těžkých chvílích se náš národ vždycky dokázal semknout,“ prohlásil Andrej Babiš.