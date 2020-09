Není čistější láska než ta psí. Gabriela Koukalová to potvrzuje

Psi jsou nejlepší a nejvěrnější přátelé. Bývalá česká reprezentantka v biatlonu a dvojnásobná stříbrná medailistka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči Gabriela Koukalová to potvrzuje novou fotkou na své facebookové stránce.

Kráska Gabriela dnes na svém Facebooku zveřejnila velmi pěknou fotku se svým pejskem. Koukalová to okomentovala: „Krásné dopoledne, dnes to bylo probuzení, jedna radost. Vím, že spousta z Vás se dívá skrz prsty na to, když někdo spí se psem v posteli... no jo, když já si prostě někdy nemůžu pomoct.“

Uživatelé okamžitě spěchali, aby ji ujistili, že spaní s milovaným domácím mazlíčkem je naprosto normální. Někteří dokonce sdíleli fotografie, jak spí se svými pejsky.

„Není čistější lásky než té psí Gábi, kašli na to, kdo si co říká, je to každého věc, navíc ta Tvoje psí slečna je překrásná, tak proč se k ní v noci nepřitulit,“ napsala Aneta Kodrlíková

„Můj pejsek se mnou taky spí, musí mě hlídat,“ okomentoval Lubor Janus.

„Taky spíme s přítelkyní se psem v posteli. A je nám jedno, co kdo říká, protože pes předá takovou energii, kterou jen tak nenajdeme. A navíc, jsou to přece mazlíčci,“ píše Zbyněk Kašpárek.

„To není ani tak mezi prsty, ale pokud jeden pes má o 5 kg méně než já a druhý o 3 kg více, tak mám obavu, že bych se nakonec na podlahu stěhoval já,“ vtipkoval Tomáš Panocha.

Někteří se odkazovali na nedávné zprávy o rozvodu Koukalové s manželem: „,Přestože je mnoho žen přesvědčeno o opaku, je docela snadné vytvořit si dlouhotrvající, stabilní, intimní a vzájemně uspokojivý vztah s chlapem. Ten chlap ovšem musí být labradorský retrívr.‘ Dave Barry: Rukověť správného chlapa,“ napsal Jan Imlauf.

Naposledy Koukalová oznámila rozvod na svém Facebooku.

„Milí přátelé, ráda bych Vám něco sdělila. Občas se stane, že se společná cesta dvou lidí rozdělí, a pak je načase pokračovat cestou jinou, vlastní. To je nyní i náš případ, můj a Petrův. Jako partneři jsme se rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak ,pouze´ formálním krokem,“ napsala v úvodu svého příspěvku na Facebooku.

V této zprávě pak vysvětlila, že se v jejich případě postupně ukázalo, že jsou jejich představy o partnerském životě odlišné.

V závěru pak podotkla, že jsou s manželem rozumní lidé a že spolu mluví, proto doufá, že se i po oficiálním rozhodnutí odejít z manželství dokáží domluvit a pokračovat v přátelském duchu.

Fanoušci se stavili především na její stranu a dodávali, že ji Petr od začátku brzdil a „vůbec jí neprospíval“. Další se ji pak snažili utěšit i tím, že si pro ni jednou „přicválá princ na bílém koni“.