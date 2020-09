„Ministerstvo zdravotnictví není ministerstvo covidu.“ Leo Luzar si vzal na paškál Romana Prymulu

„Byl bych velice rád, kdyby nový ministr začal uklidňovat společnost, začal společnosti jasnými slovy vysvětlovat, co se děje a co se děje v medicíně. A hlavně, aby nezapomněl, že to není ministerstvo covidu, ale je to ministerstvo zdravotnictví,“ prohlásil Luzar v rozhovoru pro Českou televizi.

Poslanec uvedl také nejhorší možnou variantu rozvoje situace – pokud by nový typ koronaviru zcela pohltil myšlení české společnosti.

„Pokud covid má ovládnout mysl české společnosti, bylo by to to nejhorší, co by mohlo českou společnost potkat,“ dodal poslanec.

Podle jeho názoru je dobře, že Roman Prymula hovoří nejen o covidu, ale i o ostatních částech týkajících se jeho rezortu.

„Myslím, že pan Prymula by v rámci své odbornosti epidemiologa mohl vnést klid do těch informací, které jsou různorodé a rozdělují společnost,“ myslí si Leo Luzar s tím, že by nebylo dobré, aby rezort zdravotnictví zdržoval či odkládal v důsledku covidu ostatní lékařské zákroky.

Sám poslanec uvedl, že je příznivcem způsobu, s jakým se s novým koronavirem vypořádává Švédsko – méně omezení a větší důvěra v občany země.

„Já jsem příznivcem takzvané švédské cesty, byť vnímám rizika, která ve společnosti jsou, a vůbec se nedivím lidem, že mají strach – jelikož ty informace jsou různorodé,“ uvedl s tím, že ze strany ministerstva zdravotnictví musí začít znít jednoznačné informace.

Luzar také prohlásil, že by si přál, aby se ministr zdravotnictví více obracel na veřejnost s důvěrou, než aby zaváděl příliš mnoho omezení.

Druhá ruská vakcína

Ruská vědecká společnost Vektor oznámila, že 15. října státní úřady zaregistrují její vakcínu proti koronaviru s názvem EpiVakKorona. Bude se tak jednat o druhou ruskou vakcínu proti novému typu koronaviru poté, co během léta byla zaregistrována vakcína Ústavu Nikolaje Gamaleji s názvem Sputnik V.

Po registraci vakcíny EpiVakKorona v polovině října bude pokračovat testování. Konkrétně bude vakcína testována na dobrovolnících starších 60 let a lidech, jež mají problémy s chronickými onemocněními. Také bude proveden test pomocí placeba na 5000 lidech různého věku.

Podle plánů Vektoru se nová vakcína bude vyrábět pomocí vlastních průmyslových kapacit podniku.

Jak prohlásil jeden z čelních vědeckých pracovníků Vektoru Alexandr Ryžikov, dosavadní provedené testy prokázaly úplnou bezpečnost preparátu, který byl vytvořen na základě peptidů. Nehledě na to, že nová vakcína neposkytuje doživotní imunitu před novým koronavirem, chrání před nákazou v průběhu minimálně půl roku.