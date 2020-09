Nejméně tři mrtví. U Brna došlo k tragické nehodě

K nehodě došlo před 11 hodinou. „Staly se dvě nehody. Při jedné se srazily dva kamiony a jedno osobní auto,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Podle Jaroslava Mikošky, mluvčího jihomoravských hasičů, začala auta hořet.

„Osobní auto je komplet zasažené stejně jako návěs prvního kamionu a také část druhého,“ prohlásil mluvčí hasičů.

Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová uvedla, že tři lidé zemřeli na místě, další tři zranění směřují do nemocnic.

„Jsou tam další tři zranění. Jedna žena je zraněná těžce a po ošetření ji vezeme na urgentní příjem do bohunické nemocnice. Dva další muži jsou středně těžce zranění, vezeme je také do traumacentra do Bohunic,“ uvedla mluvčí záchranářů.

Aktualizace: Podle informací Policie České republiky byla dálnice krátce po 12 hodině znovu zprůjezdněna.