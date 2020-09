Trestní stíhání Jakeše, Štrougala a Vajnara bylo zastaveno. Přečtěte si důvody

Podle slov státního zástupce bylo trestní stíhání u Jakeše zastaveno kvůli jeho smrti a u Štrougala a Vajnara pak kvůli jejich duševní chorobě.

„Státní zástupce u Miloše Jakeše s ohledem na to, že zemřel, rozhodl o zastavení trestního stíhání. Tam samozřejmě jiná možnost nebyla. Co se týče zbývajících dvou obviněných, tak tam rovněž rozhodl o zastavení trestního stíhání a to z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání pro duševní chorobu, která nastala po spáchání činu. Trvale jim znemožňuje chápat smysl trestního stíhání. Bylo doručeno obhájcům, ale nenabylo právní moci. Je doručované poškozeným,“ uvedl.

Připomeňme, že Miloš Jakeš zemřel v červenci ve věku 97 let. Jeho smrt okolí tajilo, pohřeb proběhl bez účasti veřejnosti.

Lelek dále dodal, že pokud dojde k nabytí právní moci, bude to předloženo nejvyššímu státnímu zástupci, který to může pak do tří měsíců z důvodu nezákonnosti zrušit.

Oč šlo?

„Byli si vědomi toho, že na státních hranicích Československé socialistické republiky dochází k používání střelných zbraní ze strany příslušníků Pohraniční stráže proti osobám, které se státní hranice snaží neoprávněně překročit za účelem opustit Československou socialistickou republiku. I přes to ze své pozice vedoucích představitelů Československé socialistické republiky nepřijali žádné opatření, kterým by používání střelných zbraní zabránili,“ uvedl tehdy Lelek.

Připomeňme, že v listopadu minulého roku obvinila policie Jakeše, Štrougala a Vajnara ze zneužití pravomoci. Podle tehdejších slov Lelka si byli všichni tři vědomi, že na hranicích se používají střelné zbraně, ale i přesto nezasáhli. Podle kriminalistů tak kvůli této nečinnosti bylo od března roku 1976 do konce roku 1989 zastřeleno nebo roztrháno psy devět lidí, kteří se pokoušeli překročit československé hranice. Nejméně sedm dalších lidí bylo pak zraněno.

Tři muži byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Pokud by byli pravomocně odsouzeni, hrozila jim trestní sazba v rozmezí od dvou do deseti let odnětí svobody.