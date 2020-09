Premiér Babiš letí do Bruselu jednat nejen o uprchlících. V otázce migrantů ho podpořil i Matovič

Evropská komise přišla s novou migrační a azylovou politikou. Tato „povinná“ solidarita nabízí několik bodů. Jde například o to, že když stát odmítne přijmout uprchlíky, organizuje a hradí jejich návrat do vlasti. V nové politice se také dočteme, že členské státy by výměnou za financování z rozpočtu EU hostily svůj podíl uprchlíku. Komise by každoročně mohla uvést, kolik uprchlíků musí země přijmout, při rozdělování by se vycházelo z ekonomiky a počtu obyvatel jednotlivých zemí.

Andrej Babiš bude mimo jiné jednat i o nové migrační politice. Před odletem podle Deníku N uvedl, že nový návrh je nesmyslný.

„Solidarita nemůže být povinná, podstata nového návrhu migrační politiky EU je nesmyslná. Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet,“ uvedl premiér.

Babiš také uvedl, že hlavním tématem jednání bude klima, respektive návrh Evropské komise na závazek snížení emisí do roku 2030 o 55 %, což Babiš také odmítá. „Tenhle návrh je absolutně nereálný pro Českou republiku, nejsme schopni to plnit,“ řekl.

Vyjádření slovenského premiéra Matoviče

Na iniciativu Evropské komise na Facebooku zareagoval také slovenský premiér Igor Matovič, který jasně píše, že kvóty země odmítne, ale zároveň zemím zasaženým nelegální migrací nabídne pomocnou ruku.

„Povinné kvóty nebudou, ale neblázněme, prosím!“ zahajuje Matovič svůj příspěvek.

„Evropská komise včera po čtyřech letech provedla druhý pokus o řešení migračních krizí. Ten první ji celkem nevyšel. Ale poučila se. Všichni čekají, že se nezmůžeme na nic víc než opakování mantry, jak odmítáme povinné kvóty… a nenabízíme žádné alternativní řešení,“ pokračuje slovenský premiér.

Následně Matovič uvádí, že Slovensko bude solidární s nejvíce zasaženými zeměmi, kterým nabídne pomocnou ruku.

„Tyto doby skončily. Nebudeme přízemní, ale upřímně a odvážně našim evropským partnerům oznámíme, že s povinnými kvótami zásadně nesouhlasíme, ale zároveň solidárně nabídneme pomocnou ruku těm zemím, které kvůli nelegální migraci velmi trpí,“ uvedl Matovič před dnešním jednáním v Bruselu.

Nový návrh Evropské komise

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová navrhla zvýšení cíle pro snížení emisí skleníkových plynů. Je si totiž jistá, že členové EU jsou schopni omezit emisi CO2 na 55 % oproti původně plánovaným 40 %.

Ve vystoupení v Evropském parlamentu předsedkyně EK Ursula von der Leyenová přišla s návrhem na urychlení procesu snížení emisí skleníkových plynů na 55 % do roku 2030. Podle jejích slov prostřednictvím naplnění tohoto cíle se Evropa dokáže stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Uznala také, že tento návrh může připadat řadě unijních členů příliš ambiciózní.

Během svého projevu von der Leyenová rovněž oznámila, že asi třetina fondu obnovy Evropské unie bude určena k financování ekologických projektů.