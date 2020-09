Od příštího týdne Rakousko zařadí Prahu mezi rizikové oblasti

V praxi to znamená, že při příjezdu do Rakouska Pražané budou muset předložit negativní test na covid-19.

Později na Twitteru doplnil, že aktuálně jedná o konečné podobě omezení. Rád by také prosadil, aby se toto opatření nedotklo již zaplacených zájezdů.

‼️🇦🇹 Rakousko by mělo od příštího týdne zařadit Prahu mezi rizikové oblasti. Při příjezdu by tak byl třeba negativní test. O konečné podobě omezení jednám s ministrem Schallenbergem. Rád bych prosadil, aby se opatření nedotklo již zaplacených zájezdů. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 24, 2020

Pro Radiožurnál ministr také uvedl, že Polsko zatím nenaznačilo, že by také chystalo nějaká opatření.

Omezení Německa

Již od středy 23. září Češi bez negativního testu nemohou na území Německa. Výjimky platí pouze pro pendlery a řidiče dálkové dopravy. Dnes by se mělo rozhodnout, jestli do Německa budou moci i studenti, žáci a předškoláci, kteří tam chodí do školy nebo školky. Berlín s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje považuje Česko za rizikovou oblast.

Koronavirus v Česku

Ve středu v Česku přibylo 2 309 potvrzených případů covidu-19. Nemocí aktuálně trpí 28 048 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí přes 55 tisíc nakažených covidem-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 13 106 lidí, dosavadní rekord nových případů nakažených padl ve čtvrtek 17. září, kdy testy odhalily 3 129 nakažených.

Ve středu počet nových nakažených činí 2 309. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 55 464 lidí, z toho se 26 861 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 28 048 lidí, z nichž se 628 pacientů nachází v nemocnicích, 120 z nich je ve vážném stavu, což je nejvíce od začátku epidemie.

Covid-19 má na svědomí 555 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně 18 188 testů denně, nejvíce testů bylo provedeno ve čtvrtek 17. září – 23 090 testů. Tento týden v úterý lékaři například provedli 21 403 testů.