Fiala pálí ostrými: Naše republika se stala kolonií Západu. Odpovědnost nesou čeští kolaboranti

Všechny návrhy zákonů, kterými se vláda nyní snaží zmírnit dopad vládních opatření v souvislosti s pandemií covid-19, vůbec podle Fialy neřeší základní podstatu věci.

„Naše republika se stala ekonomickou, ale i politickou kolonií západních mocností a nadnárodních korporací a i jejich čeští kolaboranti napomohli k tomu, že náš národní stát je v mnoha ohledech vykastrovaný a impotentní,“ uvedl Fiala s tím, že jak vláda, tak i valná část opozice slouží globalistickým zájmům cizích států.

Fiala tvrdí, že v plné nahotě se to ukázalo již na začátku pandemie, kdy jsme měli zjistit, že ve státních hmotných rezervách není dostatek roušek.

„V naší zemi jsme v této době nebyli schopni vyrobit s odpuštěním obyčejný hadr na ústa a museli jsme to dovážet až z daleké Číny. Roušky a respirátory nebyly ani pro policisty, hasiče, zdravotní sestry, lékárníky, natož pak pro běžné občany. Český národ je šikovný, a tak si lidé roušky ušili doma, ale co kdyby, nedej Bože, přišla nějaká mnohem brutálnější nemoc?“ ptá se politik.

Potravinová soběstačnost

V tomto případě by stát podle něj nebyl schopen zajistit výživu obyvatelstva, a to kvůli tomu, že „nejsme potravinově soběstační“. Fiala uvádí vzhledem k tomu údaje Agrární komory ČR, které v procentech ukazují, do jaké míry jsme současně schopni zajistit vlastní soběstačnost ve spotřebě základních produktů.

„Zelenina 25 procent; ovoce 30 procent; hovězí maso 100 procent, výrazně se u nás ale snižuje spotřeba hovězího masa; vepřové maso 36 až 38 procent; drůbeží maso 54 až 59 procent; vajíčka 54 až 60 procent; mléko 90 procent včetně výrobků a spotřeb do cukrárenských a pekárenských výrobků,“ zrekapituloval Fiala.

Záložáci hlídají hranice

Vzhledem k těmto neuspokojivým ukazatelům připomíná pak, že kromě hrozeb pocházejících z nečekaného vzniku nebezpečných pandemií, může přijít i něco horšího.

„Turecký prezident Erdogan nedávno pohrozil Řecku válkou. Je nehorázné, že jeden členský stát NATO vyhrožuje druhému členskému státu NATO a NATO proti tomu nic nedělá. Mlčí rovněž i Evropská unie. Turecko chce obsadit řecká území a řecká naleziště zemního plynu ve Středozemním moři. Chování Turecka je aktem agrese proti Řecku. Může to vyústit i ve válečný konflikt!“ varuje Fiala.

Upozorňuje pak, že vyostření situace buď okolo Středozemního moře anebo na Blízkém východě může dokonce vyvolat i další migrační vlnu.

„Máme ale dostatek kapacit, abychom mohli bránit naše hranice proti invazi nezvaných nelegálních imigrantů? Je dostatek policistů a vojáků, kteří by mohli obsadit hranice? To bychom museli leda snad povolat záložáky!“ poznamenal Fiala.

Likvidace české ekonomiky

Podle Fialy o nic lepší není situace, pokud jde například o roušky, zdravotnické potřeby nebo komodity z jiných strategicky důležitých odvětví, na které české firmy nedostávají zakázky.

„Ne, premiér Andrej Babiš si nejspíš kupuje přátelství Velkého bratra z USA a patrně si zajišťuje, aby z americké ambasády nebyl proti němu řízen Majdan tím, že koupil předražené nekvalitní americké vrtulníky za 15 miliard. Takže bez výběrového řízení předražené vrtulníky z USA, teď děla z Francie a ještě tedy chybí ta BVP z Německa…“ upozornil Fiala.

Kývnutí Česka na evropské dluhopisy je podle něj dalším příkladem vládního jednání protiřečícího zájmům naší země. „Jsou výhodné jen pro státy jižního křídla eurozóny a které zadluží další generace. Kvůli euro-dluhopisům zavede Brusel také daně, které bude přímo vybírat,“ varuje Fiala.

„Podobná zhovadilost a zrůdnost je Green Deal Evropské unie, který premiér Babiš také podpořil. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let,“ uvedl Fiala.

„Dále bychom museli v rámci bankovní unie platit ze svého krachující evropské banky a v rámci evropského záchranného mechanismu s názvem ESM bychom museli dát částku zhruba 350 miliard korun na krachující státy eurozóny. Díky Bohu, že euro nemáme a hnutí SPD udělá vše pro to, abychom ho neměli,“ napsal Fiala.

Babišově vládě rovněž vyčítá schválení fiskálního paktu, který podle něj znamená, že v případě přijetí eura může Evropská unie převzít kontrolu nad rozpočtem naší země.

Pokračoval poté tím, kolik naše země utrácí za dividendy. Jde podle něj minimálně o 300 miliard korun.

„Ekonom Thomas Piketty upozornil, že podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách ‚odkloněno´ do zahraničí 7,6 procenta našeho hrubého domácího produktu (HDP). V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun,“ uvedl Fiala částku utracenou na vyplácení dividend.

Upozorňuje pak, že kdybychom všechny tyto skutečnosti dohromady sečetli, začali bychom si lepé uvědomovat, že jde „o faktickou likvidaci české ekonomiky“.

„Hnutí SPD ale usiluje o to, aby naše země byla znovu naše a aby Česká republika byla znovu politicky, bezpečnostně i ekonomicky nezávislým a soběstačným státem. Aby měl český lev opět koule, roztrhl řetězy svých věznitelů a nebál se zařvat a poprat se o své zájmy,“ touží Fiala.