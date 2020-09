Hamáček a Prymula promluvili o současné situaci s koronavirem. Straší veřejnost nebo je situace opravdu tak vážná?

Český ministr vnitra Jan Hamáček a nedávno zvolený ministr zdravotnictví Roman Prymula zveřejnili data o koronaviru. Podle dotyčných by totiž do týdne mohlo přibýt až šest tisíc nakažených denně. A objevují se také informace o tom, že lůžka s ventilátory jsou v Praze téměř zaplněna.

Obří počty nakažených za den a (ne)přetížení systému

Jan Hamáček s odkazem na modely, které předpovídají vývoj koronavirové epidemie v Česku, uvedl, že do týdne by mohlo každý den přibývat až kolem šesti tisíc nově nakažených touto nemocí. Prohlásil to ve středu 23. září po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

„Pokud se podíváme na růst té křivky, tak to odpovídá tomu střednímu scénáři, kdy bychom se podle aktuálního tempa růstu mohli na konci měsíce pohybovat mezi třemi a šesti tisíci nových případů denně,“ řekl ministr.

Vzhledem k tomu, že se poslední doboupohybují pod třemi tisícovkami, situace v naší zemí zůstává i nadále kritická. Podle šéfa ÚKŠ tak počty nakažených nevedou k optimismu.

Zmínil se však o tom, že tento vývoj zatím nenaplňuje nejhorší možný scénář, při kterém by začala docházet volná lůžka v nemocnicích. Podle Hamáčka by tak ani dvojnásobné tempo šíření nákazy neznamenalo přetížení zdravotnického systému. Nicméně, tomu, aby nedošlo k přetížení nemocnic, se snaží bránit právě krizový štáb. „Kraje proto dělají audit kapacity lůžek ve svých zařízeních,“ vysvětlil Hamáček.

Ministr stejně tak uvedl, že aktuální kapacita je dle jeho mínění zatím adekvátní a navíc ministerstvo zdravotnictví pracuje na jejím navýšení. Hamáček si je totiž dost dobře vědom toho, že nemůžeme dopustit, aby byl zdravotnický systém oslaben. Z tohoto důvodu bude ÚKŠ každý týden pravidelně kontrolovat zásoby ochranných pomůcek. V těch je v současné chvíli asi 60 milionů roušek a zhruba 5,5 milionu respirátorů, jak podotkl ministr.

Krizový štáb a jeho činnost

Za zmínku stojí také to, že se ÚKŠ na středečním jednání dohodl třeba na posílení mobilních volebních komisí. Ty budou určeny lidem v karanténě a v průběhu říjnových senátních a krajských voleb by měly obsloužit až 16 tisíc voličů.

„Budou posíleny mobilní odběrové komise, protože v létě, kdy byl plán připravován, tak čísla byla podstatně nižší,“ řekl Hamáček.

Kromě toho daný štáb aktivoval i krajské krizové štáby. Znamená to, že na žádost krajů budou moct být použity složky Integrovaného záchranného systému (IZS).

Prymula: Nemocnice budou muset rozšiřovat kapacity

Pokud jde o činnost obnoveného ÚKŠ, zmiňme, že se v plném složení schází každou středu. Zasedají v něm zástupci ministerstev vnitra, zdravotnictví, obrany, zahraničních věcí, financí, průmyslu a obchodu a dopravy, představitelé ministerstev školství, pro místní rozvoj, životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí, kultury a spravedlnosti. Stejně tak se jednání účastní i policejní prezident a šéf hasičského záchranného sboru, zástupci Správy státních hmotných rezerv, Generálního štábu Armády ČR a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi členy se pak řadí i hlavní hygienička, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí Úřadu vlády a předseda asociace krajů a další. Na rozdíl od letošního jara v něm nyní nemá zástupce opozice

K současné situace se vyjádřil také nový ministr zdravotnictví Roman Prymula, který si myslí, že nemocnice budou nuceny rozšiřovat své kapacity, a to kvůli přísunu pacientů s koronavirem. Podle něj je v nemocnicích potřeba zapojit kapacity, které nejsou dosud vyčleněny pro pacienty s covidem-19.

„V Praze jsou lůžka s ventilátory téměř zaplněná,“ řekl.

Připomeňme, že v současné chvíli je v naší zemi hospitalizováno 628 lidí s koronavirem, z nichž je 120 osob v těžkém stavu. To je pětinásobek oproti srpnu. A mimo to roste i počet nakažených zdravotníků.

„Je snaha, aby se neoddalovaly běžné operace z důvodu uvolňování lůžek v nemocnicích. Kdyby bylo potřeba, pak je nutné počet lůžek pro nemocné s covidem zvýšit, a zároveň s tím by se musel zaktivizovat i personál, včetně lékařů. Pak by ale muselo docházet k odkladu plánovaných operací. To by mohlo znamenat, že by lidé čekali i rok a více, což ale nikdo nechce,“ popsala diskuzi s ministrem členka výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Nová pravidla

Co se týče konkrétních čísel, ku příkladu ve Fakultní nemocnici Brno je nyní 26 pacientů s covidem (tři v těžkém stavu). V pražské motolské nemocnici leží 21 nakažených, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pak 17. Tato čísla ale ještě porostou. Iproto na sněmovním zdravotním výboru hovořil o tom, že se mapují lůžka v nemocnicích.

Kromě výše zmíněného Prymula včera potvrdil i opatření, která platí ode dneška, čtvrtka 24. září. Patří mezi ně například to, že restaurace a bary musí zavřít nejpozději ve 22 hodin, otevřít můžou v šest ráno. Dále se mění i pravidla pro venkovní akce – počet diváků je omezen na 2000, na vnitřních akcích pak na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob a dál platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí.

„Hromadné akce jsou problémem, kde dochází k přenosu nákazy. V některých zemích se vůbec nepořádají. Bundesliga se hraje bez diváků, v Británii se může scházet jen šest lidí,“ řekl Prymula s tím, že stát nyní jedná o kompenzacích, které by podpořily pořadatele akcí.

Podle ministra zdravotnictví to totiž za současné situace bohužel jinak nejde. Zdůraznil však, že veškerá opatření chce přijmout jen na nejnutnější možnou dobu. „Limit je čtrnáct dní. Potřebujeme snížit počty nakažených, které tu jsou,“ argumentoval.