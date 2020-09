Mynář přiznal účast na vyjednávání prodeje dolu Číňanům. Okomentoval i obvinění z úplatku ve výši 500 milionů korun

Prezidentský kancléř Vratislav Mynář prozradil detaily jednání o prodeji hlubinného dolu na Opavsku. Přiznal totiž, že se domlouval možný prodej tohoto dolu dvou čínským společnostem. K uzavření dohody však nedošlo, a to kvůli problémům s dokumentací. Popřel přitom, že by měl dostat jakoukoliv odměnu za své zprostředkování.

V dnešním pořadu Rozstřel se vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář vyjádřil vůči obviněním na svou adresu, a to v souvislosti s jeho účastí na vyjednávání prodeje hlubinného dolu na Opavsku. Připomeňme, že byl Mynář obviněn z toho, že měl údajně dostat 500 milionů korun za svou úlohu během jednání o prodeji břidlicového Dolu Radim ve Svatoňovicích v Moravskoslezském kraji. Podle Mynáře však šlo o ekonomickou diplomacii, nikoliv o sledování osobních zájmů. Svou účast v jednání totiž nepopírá, nesouhlasí ale s tím, že by to dělal za úplatek či odměnu.

„Ano, domlouval jsem prodej dolu se dvěma čínskými společnostmi. Byl jsem požádán akcionáři toho dolu, abych to zprostředkoval,“ uvedl prezidentský kancléř. Následně prozrazuje, proč k uzavření dohody v konečném důsledku nedošlo. „V poslední fázi to ale selhalo, protože představitelé dolu měli v účetnictví a ve všech dokladech velký nepořádek, takže to bylo nerealizovatelné,“ dodal.

Podle Mynáře se jednalo o částku ve výši 40 milionu korun. Právě tolik nabízela čínská strana za koupi dolu.

Pomlouvačná kampaň

Na konci minulého týdne byla na webových stránkách Pražského hradu zveřejněna reakce Vratislava Mynáře na dotazy reportéra serveru SeznamZprávy.cz Janka Kroupy. Podle něj Kroupa sledoval záměr vyfabulovat neopodstatněná obvinění proti prezidentskému kancléři. Na stránkách byl přitom zveřejněn i doslovný přepis otázek Kroupy, a to včetně pravopisných chyb a překlepů. Kroupa se ve svých otázkách zaměřil především na Čínu a obchod.

„Se vší důrazností kategoricky odmítám jakékoliv spekulace v souvislosti s panem prezidentem Milošem Zemanem, který o projektu nebyl informován, tudíž o něm ani nejednal a nemohl z něj mít jakýkoliv podíl. Důrazně také odmítám, že bych měl mít v případě realizace transakce jakýkoliv osobní prospěch či dokonce majetkový podíl v projektu Dolu Radim ve výši 500 miliónů Kč, resp. 230 miliónů Kč, ať již přímo či zprostředkovaně,“ vyslovil se Mynář.

„Je mi velice líto, že pan Janek Kroupa jednostranně přebírá pomlouvačnou kampaň a spekulace, které nemají žádný reálný základ. Je úplně absurdní, že jsem obviňován z budoucího prospěchu z investice, která nikdy nebyla zrealizována,“ uzavřel celou věc hradní kancléř.

Na konci svého vyjádření ještě dodal, že za společnost Důl Radim s ním vždy jednal p. Radim Masný, který mu měl mimo jiné v nedávné minulosti naznačovat, že pokud mu nepomůže odvrátit hrozbu insolvence, pak jej pošpiní v médiích. Veškerá obvinění nakonec označil za absurdní.