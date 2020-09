Další z celebrit má koronavirus. Herce Petra Čtvrtníčka museli kvůli covidu hospitalizovat v nemocnici. Jak je na tom?

Známý český herec Petr Čtvrtníček je dalším důkazem toho, že koronavirus si opravdu nevybírá. I on se totiž nakazil touto nemocí. A vypadá to, že ho pořádně trápí, jelikož musel být ve středu kvůli dýchacím obtížím převezen do Fakultní nemocnice v Motole. Jak to s ním vypadá?