Prymula shrnul současnou situaci. Nárůst nových případů podle něj zpomalil a změnil se i covidový semafor

Prymula promluvil například o nárůstu počtu nových případů, který byl minulý týden exponenciální. Tento nárůst totiž podle jeho slov nyní zpomalil. Dodal, že čtvrteční číslo 2913 považuje za maximum tohoto týdne.

„Nejde nám ani tak o to, jestli máme 2000 nebo 3000 nově pozitivních, ale o to jakým způsbem tato data ovlivňují náš systém a jeho kapacitu,“ uvedl ministr a dodal, že záleží na tom, zda narůstají počty hospitalizovaných, vyžadujících plicní ventilaci, nebo počty úmrtí. „Tato data jsou naprosto reálná, opatření jsou proto naprosto na místě,“ podotkl.

Jak je na tom semafor?

Řeč přišla také na odběrová centra u největších nemocnic, která by podle něj mela fungovat osm hodin denně a provést alespoň 1000 odběrů za den. Co se týče regionálních nemocnic, ty by měla být otevřeny alespoň pět dní v týdnu s podobnou kapacitou. Ostatní centra by měla fungovat alespoň tři dny v týdnu a čtyři hodiny denně.

Zmínka padla i o covidovém semaforu, podle kterého je nyní většina okresů na mapě oranžová. To znamená druhý stupeň nebezpečí. Zhruba 20 okresů je pak označeno zeleně, tedy se nachází v prvním stupni. Prymula navíc zopakoval, že pokud by se semafor zbarvil do jedné barvy, bude nesmyslné jej dále publikovat.

Červeně je pak v tomto semaforu vyznačena Praha, která je považována za nejrizikovější. V hlavním městě se totiž nákaza šíří v řadě případů komunitně a nedaří se trasovat konkrétní zdroj, jak uvedl ministr zdravotnictví.

„V Praze se snažíme systém restartovat tak, abychom byli adekvátně schopni dotrasovat kontakty v podstatně větší míře, než tomu bylo v uplynulých týdnech, kdy zpoždění bylo poměrně vysoké,“ řekl dotyčný.

V souvislosti s tím Prymula prozradila, že se nyní zvyšuje počet lidí v call centrech. To znamená, že ze současných 600 osob by se na trasování v Praze mělo brzy podílet až 850 lidí. Tento počet však nemusí být konečný.

Covidový semafor v ČR

Připomeňme, že vláda na konci letošního července představila nový semaforový systém pro ČR. Má celkem čtyři barevné stupně, které mají občanům přiblížit, jaká opatření mohou být zavedena v jejich krajích.

Bílá barva označuje stupeň 0, což znamená, že situace je klidná. Zelená je jednička (výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu), oranžová dvojka (počínající komunitní přenos v ČR) a třetí, ten nejvážnější stupeň, označuje červená (narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR).

Na každý stupeň se přitom váže sada opatření, díky kterým lidé mohou očekávat případné změny při zhoršení epidemiologické situace v jejich regionu.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o aktuální situaci, připomeňme, že se stále nelepší. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 58 374 lidí, z toho se 27 382 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 30 425 lidí, z nichž se 670 pacientů nachází v nemocnicích, 131 z nich je ve vážném stavu, což je nejvíce od začátku epidemie.

Covid-19 má na svědomí 567 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh. Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně 18 188 testů denně, nejvíce testů bylo provedeno ve čtvrtek 17. září – 23 090 testů. Tento týden v úterý lékaři například provedli 22 143 testů.