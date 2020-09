Paroubek chce po vládě, aby na dobu pandemie zmrazila zbrojní výdaje. Nyní je potřeba nenechat se unášet zájmy USA, říká

Historie ovšem zná příklady, když se prostřednictvím sponzorování ohromného programu zbrojení podařilo zvládnout těžké důsledky krizového období. Jak poznamenává Paroubek, tímto způsobem dokázaly utlumit dopad světové hospodářské krize 30. let právě Spojené státy, kdy se na přelomu 30. a 40. let staly „arsenálem demokracií“.

„Americký zbrojní průmysl tehdy dostával ohromné zakázky od vlády, americká vláda tiskla dolary a z nich tyto své výdaje, a tedy expanzi hospodářství, platila. Bylo to možné jedině díky tomu, že americký dolar je jedinečnou měnou, světovým platidlem. Jiná ekonomika by něco takového - dlouhodobě deficitní hospodaření státu - nemohla unést,“ zdůraznil Paroubek.

„Nyní je ale potřeba nenechat se unášet zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu, který zhltne prakticky jakékoliv částky, které na zbrojení vynaloží USA či země Západu. Mám na mysli vedle USA a Kanady pochopitelně především evropské státy NATO,“ pokračoval.

„Kdyby si všechny státy světa (USA, státy západní Evropy, Čína, Rusko i Indie), které vynaloží na zbrojení obrovské sumy, daly po vzájemné dohodě závazek, že 10 % svých vojenských výdajů vydají raději do zemí rozvojového světa, přineslo by to světu větší benefit než vyhazování peněz z okna, kterým výdaje na zbrojení jsou,“ vyslovil svůj názor Paroubek.

Jak poznamenává Paroubek, dnes už se na zbrojní výdaje utrácejí obrovské a stále se zvyšující sumy, které dokonce nejsou srovnatelné s výdaji na zbrojení celého zbývajícího světa.

Včerejší oznámení ministryně financí o tom, že nesplníme do roku 2024 závazek někdejší Sobotkovy vlády v NATO a nebudeme ze státního rozpočtu vydávat 2 % HDP na obranu, proto Paroubkovi přineslo úlevu, jelikož nyní podle něj nebude vyhozeno kolem 25 mld. Kč.

„Ta 2 % z HDP by např. v tomto roce znamenala, že bychom museli vydat na zbrojení přes 100 mld. Kč. Přitom rozpočet ministerstva obrany na tento rok je 75 mld. Kč,“ poznamenal Paroubek.

Upozorňuje však, že výdaje na zbrojení se každoročně navyšují.

„Ještě před čtyřmi lety to ale bylo kolem 50 mld. Kč a ministerstvo to ani nedokázalo vyčerpat. V příštím roce má nicméně rozpočet tohoto ministerstva vzrůst na více než 85 mld. Kč. Tedy o zhruba 10 mld. Kč více než byl původně schválený rozpočet ministerstva na tento rok. V roce 2022 to ale má již být přes 95 mld. Kč,“ zobrazuje Paroubek vyhlídky zbrojního rozpočtu.

Bývalý český premiér s tímto navýšením pravděpodobně moc nesouhlasí, a proto považuje za nejmoudřejší, co by měla dnes vláda udělat, je aspoň „zmražení vojenských výdajů na dobu přetrvávající pandemie koronaviru“.

„Vždyť za čtrnáct dní či za tři týdny zjistíme, že je třeba utlumit na dobu nezbytnou k zadušení druhé vlny pandemie u nás řadu ekonomických aktivit. A to by byly další ztráty pro příjmy státního rozpočtu anebo další nárůst rozpočtových výdajů. Zkrátka, fiskálně to není žádná legrace,“ varuje Paroubek.

Budoucí ekonomické potíže však nejsou jediným argumentem Paroubka ohledně zmražení vojenských výdajů. Myslí si totiž, že podle toho, kdo jsou potenciální rivalové zemí NATO v Evropě, tak obrovské výdaje na zbrojení nejsou zcela rozumné.

„A to vůbec nemluvím o tom, kdo jsou potenciální rivalové zemí NATO v Evropě. Je to Rusko, se svými vojenskými výdaji, které představují necelou desetinu vojenských výdajů Spojených států a necelou třetinu výdajů evropských členských států NATO, nebo je to Čína, která si hlídá své mocenské zájmy ve vzdáleném Jihočínském moři, do kterého nám nic není?“ ptá se Paroubek.

Z toho hlediska, že NATO je v principu obranná aliance sdružující prostředky a zbraňové systémy svých členů, je podle Paroubka celkem logické, že by tento způsob jejího fungování vedl spíše k poklesu vojenských výdajů než k jejich růstu.

„Jde také o to, aby se na trzích členských států NATO, když už, tak prosadily i naše zbrojovky. Tedy práce našich lidí, našich inženýrů, našich zbrojařů. Zejména počátkem 90. let jsme dělali hloupé tahy směřující k tomu, abychom omezili potenciál tehdy ještě československé zbrojařské výroby… A naše dřívější trhy zaujali jiní,“ lituje někdejší předseda vlády ČR a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek.