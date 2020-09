Babiš v OSN vyzývá k reformě globálních institucí. Na Valném shromáždění zkritizoval především WHO

Hned v úvodu zmiňme, že se letos úvodní všeobecné rozpravy na 75. zasedání Valného shromáždění OSN státníci osobně neúčastní. Může za to pandemie koronaviru, a tak se v newyorském sídle světové organizace vysílají videa s jejich projevy. Uvádí se, že Babišovo vystoupení v angličtině bylo předtočené.

„Od (založení OSN) roku 1945 se svět změnil. Dnes čelíme mimořádné pandemické situaci, která se stala zátěžovým testem naší schopnosti koordinované, mnohostranné spolupráce… Neměli bychom předstírat, že všechno funguje dokonale. Globální systém má slabiny. Je jasné, že je nutná zásadní reforma. Proto vnímám stávající zdravotní krizi jako příležitost – příležitost prosadit ambiciózní reformy,“ nechal se slyšet Babiš.

Co se týče potřeby reformy, Babiš ji zmínil v souvislosti se současnou pandemií, ale také tím, že se dnešní svět oproti tomu dřívějšímu dosti změnil.

Předseda vlády ČR se ve svém projevu zaměřil především na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), u níž si rozhodně nebral servítky. Organizaci, která je jednou z agentur OSN, zkritizoval za to, že dle něj nedokázala dát jasná doporučení, která by pomohla státům bojovat proti covidu-19. Již v minulosti se totiž ozývaly narážky na to, že WHO nereagovala dost rozhodně na propuknutí koronavirové nákazy v čínském městě Wu-chan. Také Babiš si stojí za tím, že tato organizace nedokázala dostatečně pomoci jednotlivým zemím s tím, jak zabránit šíření infekce, jak před ní chránit a jak postupovat při propuknutí nemoci.

„Matoucí doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně nošení roušek jsou jen jedním z příkladů sporné role WHO v posledních měsících,“ uvedl příklad.

V neposlední řadě Babiš také zdůraznil, že koronavirová krize nesmí zatlačit do pozadí další problémy světa. Tím měl na mysli například aktuální situaci v Bělorusku. Podle něj by totiž tamní lidé měli mít právo rozhodnout o své budoucnosti v demokratických volbách.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o aktuální situaci u nás, připomeňme, že se stále nelepší. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 58 374 lidí, z toho se 27 382 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 30 425 lidí, z nichž se 670 pacientů nachází v nemocnicích, 131 z nich je ve vážném stavu, což je nejvíce od začátku epidemie.

Covid-19 má na svědomí 567 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh. Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně 18 188 testů denně, nejvíce testů bylo provedeno ve čtvrtek 17. září – 23 090 testů. Tento týden v úterý lékaři například provedli 22 143 testů.