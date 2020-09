Sociolog Hampl radí vládě: Podporovat subjekty s centrálou v zahraničí je nepřípustné

Podle Hampla je současné tempo testování a identifikace kontaktů nakažených nedostatečné a je třeba masivně posílit testovací kapacity a kapacity „trasování“. Sociolog také míní, že už máme velkou zkušenost a můžeme konečně stanovit, kde nejvíc dochází k přenosům této nemoci.

„Z hlediska vlády to znamená tlačit na epidemiology a statistiky, aby analyzovali data a našli v nich souvislosti. Teprve na základě toho bude možné hledat kompromis mezi dvěma cíli. Na jedné straně zabránit šíření nemoci, na druhé straně co nejméně omezit běžný život a co nejméně narušit občanské svobody,“ napsal Hampl.

„Jen tak je možné zabránit tomu, aby populisté z TOP 09 a podobných stran strhávali masy k nezodpovědnému jednání, když jim prostě říkají, co chtějí slyšet a nedbají na to, že z hlediska epidemiologie se jedná o naprosté nesmysly. Totéž platí o videích, kde totéž říkají ‚zaručené autority‘, o kterých dosud nikdo neslyšel, a které se masově šíří po sociálních sítích. Cenzura je nepřípustná, proti lžím se má bojovat zveřejňováním pravdy,“ uvedl dotyčný s tím, že je zapotřebí okamžitě zastavit operace, jejichž cílem je poškodit vlasteneckou opozici podporou šíření konspiračních teorií.

Podle něj navíc úřady doposud neposkytly veřejnosti žádné srozumitelné informace o této nemoci, jak se šíří či jak fungují jednotlivá opatření, což by mohlo vést k méně odpovědnému přístupu k tomu, co se děje a také k šíření zvěstí a falešných informací.

Druhá část doporučení se týká materiální podpory obyvatelstva. Podle Hampla totiž cílem nemůže být plná kompenzace lidem jejich zisků, ale záchrana před likvidací živnosti, pádem do bankrotu apod.

„Obrovské peníze musí být přesměrovány tak, aby změnily strukturu ekonomiky. Je nesmyslné platit stovkám firem za to, že jsou jejich lidé doma. Tím se jen oddalují bankroty a prohlubuje státní zadlužení. Vládní prostředky mají českým firmám pomoci přeorientovat se na místní trhy. Další prostředky mají být využity na vytváření českých pracovních míst (v soukromém i státním sektoru) pro lidi, kteří ztratí práci v korporacích,“ navrhuje sociolog a dodává, že podporovat subjekty s centrálou v zahraničí je nepřípustné.

Hampl se rovněž zmínil i o ochraně hranic. Podle něj musí být jejich střežení změněno tak, aby bylo možné hranice plynule zavírat a otevírat podle momentální situace.

„Žijeme ve světě, kde se jakýkoliv mikroorganismus může během pouhých 24 hodin rozšířit po celé zeměkouli. Žijeme ve světě, kde neustále vznikají nové viry (v laboratořích i přirozenou cestou). Žijeme ve světě, kde statisíce a miliony lidí plynule překračují hranice každého státu, a fakticky není možné kontrolovat, zda jsou nakažení. Není těžké si představit, jakou škodu by vyvolal nějaký opravdu divoký smrtící virus,“ napsal.

Zhodnocení současné epidemiologické situace v ČR

Svůj text uzavřel poznámkou, že nám současná epidemie může posloužit jako budíček a jakési varování.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes prohlásil, že nárůst nových případů nákazy zpomalil a uvedl, že je tento týden maximum nižší. Promluvil i o odběrových centrech u největších nemocnic, která by podle něj měla fungovat osm hodin denně a provést alespoň 1000 odběrů za den. Co se týče regionálních nemocnic, ty by měly být otevřeny alespoň pět dní v týdnu s podobnou kapacitou. Ostatní centra by měla fungovat alespoň tři dny v týdnu a čtyři hodiny denně.

Rovněž připomeňme, že covidem-19 v Česku aktuálně trpí již přes 30 tisíc lidí, z nichž se 670 pacientů nachází v nemocnicích, 131 z nich je ve vážném stavu, což je nejvíce od začátku epidemie. Kromě toho má koronavirus na svědomí 567 obětí. Celkově má tato nemoc dle odborníků spíše lehký průběh.