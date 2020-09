Foldyna líčí hrozivý obraz naší země: Stát podporuje udavače a agresivní devianty, lidé jsou jen bezprávnými nevolníky

Český poslanec vyjádřil u příležitosti nadcházejících krajských voleb na sociální síti svůj názor na to, co se dnes děje s naší zemí. Aktuální směřování společnosti má podle něj zkratka neradostné vyhlídky, jelikož v budoucnu vidí především ubývání svobody, bezpečí a prosperit. Obviňuje z toho vládnoucí elity usilující o likvidaci všech základů.

Na začátku svého příspěvku Foldyna konstatoval, že před volbami jsme vždy zavaleni záplavou slibů, ve kterých není tak snadné se vyznat.

„Slyšíme, kolik která strana postaví silnic, nemocnic, školek, kolik přidá důchodcům, nebo hasičům. Někdo dokonce slibuje i lepší počasí…“ napsal.

To však podle Foldyny není podstatou nadcházejících voleb, jelikož každý, kdo v zastupitelstvu zasedne, bude tyto věci řešit zhruba stejně. Naopak to zásadní, o čem se ve volbách rozhoduje, je celkové směřování společnosti. Vzhledem k tomu si poslanec položil otázku, co se s naší zemí nyní děje a kam ji současné vládnoucí elity přivedly.

„Po několika desítkách let jsme opět svědky pronásledování lidí kvůli jejich názorům… A nejde o názory nepřátelské vůči naší zemi. Právě naopak. V České republice dnes soudy trestají občany za názor, že by se naše vlast a naši lidé měly bránit proti těm, kdo k nám přichází se zlými úmysly. To, co bylo po celou historii pokládáno za samozřejmé a chvályhodné, je dnes trestáno. K moci se totiž postupnými kroky dostali ti, kdo usilují o likvidaci všech základů, na kterých naši předkové po tisíciletí budovali naši zem,“ tvrdí Foldyna.

Nejde přitom podle něj jen o politiky, ale i o neziskové organizace, které jsou v podstatě občany placené zájmové skupiny.

„Vládnoucí elity v našich lidech vidí jen bezprávné nevolníky, které je třeba odřít až na kost. Jsme vysáváni korporacemi, jsme ohrožováni fantasmagorickými plány bruselských úředníků, občané jsou šikanováni nejen státem, ale i různými uřvanými menšinami. Vidíme ubývání svobody, bezpečí a prosperity, vidíme zvyšování daní, poplatků a pokut. Naše vlast se stala ždímanou zemí obývanou ždímaným obyvatelstvem,“ pokračoval poslanec ve výčtu své vize české společnosti.

„A tak vidíme státem podporované udavače i státem podporované parazity z domova i zahraničí. Místo skutečně potřebných stát podporuje agresivní asociály, místo normální rodiny stát podporuje agresivní sexuální devianty. Místo domácí porodnosti stát podporuje porodnost v Africe a v dalších, už tak přelidněných, oblastech, a z těch samých míst následně podporuje migraci k nám, do Evropy. A aby toho snad nebylo málo, tak stát posílá naše vojáky, posílá naše syny, aby v dalekých zemích bojovali a umírali v cizích válkách,“ pohoršuje se Foldyna.

Je však přesvědčen, že tento stav hluboké devastace lze zastavit, a to jedině tehdy, pokud bude mít hnutí SPD úspěch ve volbách.

„Tato strana má jistě mnoho chyb. To je však logické, protože jde stále ještě o stranou poměrně novou, a když se staví něco nového, tak se chybám nelze vyhnout. Chyby, a často mnohem větší, však mají i strany ostatní. Jedině u SPD si ale vždy můžete být jisti, že bude hájit zájmy naší země. Můžete si být jisti, že se nenechá vydírat agresivními menšinami a že neohne hřbet před papaláši z Bruselu, nebo před kýmkoli jiným. To jiné strany slíbit nemůžou, protože své hřbety už dávno ohnuly…“ tvrdí Foldyna.

„Mnozí se nám posmívají, že jsme stranou obhroublých rváčů, že jsme stranou buranů. Je mi to jedno. Jestli totiž Česká republika dnes něco potřebuje ze všeho nejvíc, tak jsou to právě zarputilí rváči, kteří neuhnou. Potřebuje lidi s obyčejným, selským rozumem a s dubovou palicí, kteří se nenechají zlomit ani silou, ani hezkými řečmi. A jestli tomu někdo říká „buranství“, tak ať,“ uzavřel celou věc poslanec Jaroslav Foldyna.

Sílou hnutí SPD je podle Foldyny dokonce i to, že je stranou obyčejných lidí, nikoli salónních politiků, i když se to často může stávat terčem kritiky.