Do Prahy nejezděte, apeluje Prymula a má vzkaz i pro Hřiba

Český ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž se ujal své funkce na začátku tohoto týdne po rezignaci Adama Vojtěcha, dříve uváděl, že chození ven v případě seniorů žijících v Praze považuje za značné riziko. Ve svém rozhovoru pro Blesk Zprávy český politik zdůraznil, že chodit ven sice mohou, ale neměli by navštěvovat velké obchody. Dalším rizikem je cestování městskou hromadnou dopravou, kde je pravděpodobnost nákazy ještě větší než v obchodech. V souvislosti s tím omezení nákupní doby pro seniory zatím není zapotřebí.

„To je opatření, které si technicky a prakticky nedovedu představit, ale co se týče krizového stavu, ten po nějaké době vzniknout může. Pokud by se ale situace začala zhoršovat a my bychom potřebovali posílit např. zdravotnický personál, tak by mohl být nouzový stav vyhlášen,” prohlásil český epidemiolog.

Reakce na návrh pražského primátora Hřiba

Cestování do Prahy je v současné době nežádoucí, zdůraznil Prymula. Právě proto by cesty do hlavního města měly být nyní omezené jen na pracovní záležitosti, jinak během následujících dvou až tří týdnů návštěvu Prahy Prymula rozhodně nedoporučuje. Nehledě na nepříznivý vývoj a vysoká čísla nově nakažených se obyvatelé Prahy v karanténě zatím neocitnou. Na druhé straně, v budoucnu může dojít k vyhlášení nouzového stavu , což by umožnilo zavedení dalších opatření potřebných ke zvládnutí krize.

Pymula nenechal bez povšimnutí ani návrh primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Připomeňme, že pražský politik navrhl umístění nakažených v tělocvičnách a na internátu v případě, kdyby chyběla lůžka v nemocnicích.

Podle Romana Prymuly je realizace takové možnosti v rozporu s legislativou, a právě proto je těžko představitelná. Problém spočívá v tom, že ubytování infikovaných je povoleno pouze ve zdravotnických zařízeních. Dodal však, že získání takového statusu v případě tělocvičen či internátu je teoreticky možné a momentálně se tato varianta prověřuje legislativně.