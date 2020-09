Moravec bije na poplach: Bezejmenné radní podržtašky destruují instituce, občanská společnost je otrávena konzervativci

Moderátor České televize Václav Moravec v rozhovoru pro Médiář prozradil svůj názor na to, jak se u nás dnes vyvíjí veřejná sféra a co se aktuálně děje s médii veřejné služby. Ta by podle jeho odhadu mohla být dříve nebo později zničena, protože se prohlubuje politická závislost. Stačí se prý podívat, kdo obsadil volná místa v mediálních radách.

„Podívejte se, jak dnes vypadá Rada ČTK s celoživotními radními. Jestli je cílem politiků ukázat, že je zbytečná, zvolením profesionálního radního, který se zajímá pouze o cesťáky, se to povedlo. Je mně líto kolegů z ČTK, že některým radním musejí vydělávat na platy a cesťáky,“ řekl v rozhovoru Moravec.

Naopak v prvních Radách podle něj seděli všeobecně vážené osobnosti, které za sebou něco měly. Jako příklad uvedl doktora Jiřího Grygara. Dnes je však Moravec přesvědčen, že bychom měli protestovat proti tomu, že „jsou veřejné instituce ničeny příchodem barbarů“.

„Média veřejné služby budou stejně dřív nebo později doničena. Je to smutné, protože to bude opět vypovídat o tom, že ničíme zbytky veřejné sféry. Bezejmenné politické podržtašky v mediálních radách destruují instituce, jejichž značce mají sloužit. To povede k naplnění konceptu Vladimíra Železného, ať televize a rozhlas mají maximálně pět procent diváků a posluchačů. Pak jim vezmeme i poplatky, protože proč si mají lidé platit něco, co nekonzumují? “ diví se Moravec.

Pokud v této situaci stále chceme dbát na objektivitu a transparentnost, novinář si myslí, že by v některém smyslu bylo vůbec lepší, kdyby parlamentní strany nesly skutečnou odpovědnost za část nominantů, jako to platí v případě Pavla Foltána, jenž je v Radě ČTK za hnutí ANO.

„Je otázkou, jestli by to nemělo být i ve vztahu k rozhlasu a televizi. Neměli bychom převzít německý model, kde mají v zákoně taxativně vyjmenované společenské organizace? Ať nese Česká biskupská konference před plátci televizních poplatků odpovědnost za Hanu Lipovskou. Biskupům by se potom hůř vydávala prohlášení, že vlastně nesouhlasí s jejími postoji k Evropské unii. Pokud by se chovala v rozporu, asi by ji Česká biskupská konference stáhla. Při současné konstelaci poslanecké sněmovny a politické nekultuře by změna zákona nejspíš vedla k tomu, dát médiím veřejné služby další ránu. Byla by to asi rána z milosti. Napojit na státní rozpočet a de facto udělat státní média. Říkám si, nebylo by to čisté? Protože tyto ataky vůči médiím veřejné služby…“ řekl Moravec.

Domnívá se, že tyto věci jsou opravdu nebezpečné, ale stojí si za tím, že se bohužel dějí. Výsledkem je podle něj například zásah Rady ČT do obsahu.

„Ale ona ho ovlivňuje. Začíná se stávat normou, že se před radní chodí zpovídat lidé na druhém a třetím stupni řízení. Bude teď normální, že budou dávat jednomu podnětu takovou váhu, že tam bude chodit šéfredaktor reportážní publicistiky na náslechy? Není to pak dramaturgická prověrková komise? Partnerem Rady ČT je přece generální ředitel. Co to může dělat s redakcí? Že první úmrtí na covid-19 komentuje premiér? Že si premiér může vybrat, jestli půjde do hlavní zpravodajské relace, kde si může říkat, co chce, a nikdo ho nekonfrontuje s daty, protože na to není čas? To už je částečně Polsko. Plíživé Polsko. Nepřeji si to, ale tady jsem skeptik a myslím, že k tomu dojde,“ je přesvědčen Moravec.

Celý spor o média veřejné služby je tak podle něj výlučně o tom, že politikům chybí státní médium, které jim bude sloužit.

Při takto neuspokojivém vývoji se však Moravec snaží věřit v sílu občanské společnosti, protože jinak by svou práci považoval za zcela zbytečnou a dřív nebo později by definitivně skončil „na šibenicích různých pseudokonzervaticů“.

Přiznává však, že ti mají strategii, která úspěšně funguje a zamlžuje vědomí nedostatečně vyspělé občanské společnosti. „Oni spoléhají na to, že neustálým přilháváním, šikanou a posouváním hranic to vlastně vysedí a občanskou veřejnost otráví.“

„V normální zemi by silnější občanská společnost řekla, co si tady dovoluje kádrovat televizní zaměstnance někdo, kdo má soukromou internetovou televizi, dělá propagační rozhovory politikům, kterým slibuje svůj hlas pro jejich stranu, a pracuje současně v Českém rozhlasu?“ poznamenal Moravec na adresu moderátora a člena Rady ČT Luboše Xavera Veselého.

Ten případ však zároveň podle Moravce svědčí i o ochablosti Českého rozhlasu jako instituce, jejíž management zaměstnává Luboše Xavera Veselého, aby se sám udržel. „Dělá ústupky mocným,“ shrnul Moravec.