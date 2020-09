„O demokracii tady úplně idiotsky kafrá potomek feudálních despotů.“ Czernin tvrdě narazil se svou kritikou Lukašenka

Místopředseda TOP 09 a senátor za obvod č. 37-Jičín Tomáš Czernin na svém účtu na sociální síti uvedl, co jej pohoršilo ve vysílání České televize. Jeho výtka se týkala reportáže o dění v Bělorusku. Nelíbilo se mu totiž, jak toto médium označilo Alexandra Lukašenka, který letos v srpnu v zemi vyhrál prezidentské volby.

Vypadá to, že Czernina pobouřila skutečnost, že se ČT vyjádřila o Lukašnkovi jako o prezidentovi Běloruska. Rozhodl se tedy, že to nenechá jen tak.

„Píšu do ČT: ČT ve svém zpravodajství označila A. Lukašenka prezidentem Běloruska. Vzhledem k tomu, že EU ani ČR volby v Bělorusku neuznala, věřím, že se jedná pouze o nedopatření. Proto Vás žádám, aby ČT, v souladu s postojem ČR, pana Lukašenka nadále takto neoznačovala,“ napsal politik na svém Twitteru.

ČT ve svém zpravodajství označila A. Lukašenka prezidentem Běloruska. Vzhledem k tomu, že EU ani ČR volby v Bělorusku neuznala, věřím, že se jedná pouze o nedopatření. Proto Vás žádám, aby ČT, v souladu s postojem ČR, pana Lukašenka nadále takto neoznačovala. pic.twitter.com/tUDMV5B4XY — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) September 25, 2020

Rozporuplné reakce na Czerninův status

A jak reagovali lidé na jeho slova? Někteří uváděli, že s ním plně souhlasí. Někteří byli názorově půl na půl.

„Je pravda, že takové označení vskutku není přesně a asi ani v pořádku. Ale nelze ani milimetrem @CT24živě narknout z toho, že by jemu či tomu režimu tam jakkoli stranila,“ podotýkali.

„Netušil jsem, že ke zvolení prezidenta suverénní země je třeba schválení od EU či TOP 09. Možná se pletu, ale třeba mají podobné podmínky pro ČR, tedy, že stačí vyhrát volby a složit slib,“ reagovali ironicky.

Objevili se však i takoví, kteří zastávali jiný postoj. A těch bylo mnohem více.

Jiným se nelíbilo zase to, že se naváží do veřejnoprávní televize: „Nevím, jestli máte zapotřebí prudit ČT i vy. Já myslím, že vyřizovat stížnosti Štěpánka, Lipovské a Bobošíkové jim dočista stačí. Bezpochyby máte na Šámala mobil, tak mu pošlete smsku. Jinak se jenom snažíte zviditelňovat na úkor ČT.“

„Je moc fajn vědět, že tu máme vše vyřešeno a můžeme se motat do Běloruska. Je to takové osvěžující poznání,“ stálo v jiném komentáři.

Někteří tak byli zmateni a ptali se, „kdo je teda prezidentem Běloruska“. Na to jiní reagovali slovy, že se zdá, že „je to právě pan Tomáš“.

Jiní se politikovi snažili vysvětlit, že „pokud volby z libovolného důvodu neuznáte, vedení země samozřejmě zůstává“. „Takže @CzechTV měla výjimečně pravdu,“ dodal komentující.

„Možná pro drobný fakt, že složil přísahu a nastoupil do funkce prezidenta Běloruska,“ přidávali se další.

Pár uživatelů přiznalo, že je Czernin velmi pobavil a vtipkovali: „Pobavil. To abych si začal mimo covidový semafor vést i seznam o tom, kdo je kde a kým uznaný prezident apod. Může třeba Morava neuznávat toho našeho nebo?“

Komentující se mimo jiné zajímalo i to, jak by se tedy někdo jako Lukašenko měl podle Czernina oslovovat. „A jaký je vlastně teda jeho titul teď? Respektive, co tam ČT měla napsat? Jak se takový člověk označuje?“ padl dotaz.

Svůj názor na Czerninovy myšlenky pak někteří vyjádřili následovně: „Z výroků tohoto klauna by se již asi dala udělat slušná humoristická knížka.“

Jiní jej označili za šaška a další mu doporučovali, aby přemýšlel: „Ty jo, ty ses ťukl do hlavy? Odkdy se platnost voleb určuje uznáním Českem? Mysli vole, když nemyslíš, nepiš.“

„O demokracii tady úplně idiotsky kafrá potomek feudálních despotů,“ neodpustil si komentář další uživatel, který narážel na to, že dotyčný je pokračovatelem šlechtického rodu Czerninů.

Situace v Bělorusku

Dne 9. srpna 2020 v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo měla obsadit Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. Lukašenko se později nechal slyšet, že navrhoval opozici přepočet hlasů, ta na to však nepřistoupila.

Ve štábu Tichanovské v této souvislosti tvrdí, že neuznávají oficiální výsledky voleb a zdůrazňují, že podle údajů z volebních místností všech regionů země právě Tichanovská získala 70-80 % hlasů.

Kvůli prezidentským volbám však v zemi vypukly velké nepokoje. Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce. V hlavním městě stavěli barikády a odmítali se rozejít. V prvních dnech byly akce potlačovány bezpečnostními silami, které proti demonstrantům nesouhlasícím s výsledky použily slzný plyn, vodní děla, zábleskové granáty, gumové projektily. Poté bezpečnostní orgány přestaly rozhánět mítinky a používat sílu.

Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo více než 6,7 tisíc lidí. Jak uvádí běloruské ministerstvo vnitra, během nepokojů byly zraněny stovky lidí. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů.

EU oznámila, že neuznává výsledky voleb a zavede sankce.

Ve středu 23. září se objevily informace o tom, že Alexandr Lukašenko nastoupil do úřadu prezidenta Běloruska. Vedoucí Ústřední volební komise Lydia Jermošina mu předala listinu potvrzující prezidentství. Slavnostní inaugurace probíhala v Paláci nezávislosti v Minsku a ceremonie se zúčastnilo několik stovek lidí – státní činitelé, členové parlamentu, vedoucí představitelé médií, kultury, sportu a další hosté.