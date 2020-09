Generál Pavel varuje před snižováním výdajů na obranu: Musíme plnit svůj díl. Kavárna už straší brzkou agresí

Ministryně financí ČR Alena Schillerová po středečním jednání o rozpočtu ministerstva obrany prohlásila, že Česká republika nestihne splnit svůj závazek plynoucí z dohody v rámci NATO. Jedná se totiž o postupné zvyšování obranných výdajů na 2 % HDP do roku 2024. Nicméně, Schillerová považuje za důležitější skutečnost, že obranný rozpočet bude mít v následujících letech rostoucí trajektorii. S tímto stanoviskem souhlasil i současný ministr obrany Lubomír Metnar, jenž prohlásil, že plánované obranné výdaje na příští léta jsou dostačující k tomu, aby byly naplněny cíle týkající se modernizace české armády.

„My jsme se na začátku devadesátých let rozhodli, že svoji bezpečnost budeme zajištovat v systému kolektivní bezpečnosti. Z toho plyne, že musíme zabezpečit ten díl, který nám z té kolektivní bezpečnosti přísluší… Když teď otevřeně říkáme, že ty dvě procenta nebudeme vydávat, to znamená, že zčásti rezignujeme na vlastní obranu,” prohlásil generál.

Nehledě na postupné zvýšení výdajů na národní obranu a okolnosti spojené s koronakrizí, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Petr Pavel s postupem vlády je zřejmě nespokojen. Ve svém komentáři českým médiím řekl, že považuje toto rozhodnutí za nepřijatelné, a to z několika důvodů. Podle něj se jedná o porušení slibu daného v rámci Severoatlantické aliance. Dále tvrdí, že plánované zvýšení obranných výdajů na 2 % HDP je součástí plnění strategie na zajištění vlastní obrany v rámci systému kolektivní bezpečnosti.

Pavel je přesvědčen, že pandemie covidu-19 není důvodem k tomu, aby Česko zanedbávalo zajištění vlastní bezpečnosti a plnění příslušných závazků. Podle něj by česká vláda neměla přijímat jednostranná rozhodnutí v této oblasti, ale spíš by mohla přijít s nějakým konstruktivním návrhem do aliance, který by pak byl společně projednán.

Připravuje se Česko na vnější agresi?

Prohlášení generála Pavla zabodovalo u některých představitelů české veřejnosti, a to včetně novináře Alexandra Mitrofanova. Rozhodnutí vlády o tom, že zatím nebude zvyšovat obranné výdaje na 2 % HDP, dokonce označil za podvádění svých vojenských spojenců a vyslovil přesvědčení, že Česku v nejbližší době hrozí vnější vojenský útok.

„V době, která balancuje na pokraji války, podvádět jediné vojenské spojence a místo toho si uplácet seniorní voliče, je tupost hraničící s trestuhodností. Souhlasím s @p61pavel,” napsal český novinář na svém Twitteru.

Jedna z uživatelek však tyto argumenty následně zpochybnila a uvedla, že nejsou žádné záruky toho, že tyto zvýšené výdaje neskončí v korupčních schématech. Navíc uvedla, že vydávat takové velké částky na obranu moc nepotřebujeme. Mitrofanov na tento komentář reagoval dalším kontroverzním prohlášením.

„Ne, připravujeme se na velmi pravděpodobnou agresi vůči své zemi,” odpověděl.

Různé názory panovaly i pod příspěvkem samotného českého generála. Zatímco někteří podpořili argumentaci Pavla, další zdůraznili, že tyto dohodnuté závazky plní v podstatě málokdo.

„Upřímně, vždyť ten závazek neplní až na pár výjimek nikdo. Pro většinu států není zbrojení na pořadu dne. Těžko hledat stát, který má ekonomiku, která to snese (není silně deficitní), 2 % HDP je silné numero,” napsal Miloslav Kordík.