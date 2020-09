Migrační pakt EU rozhodne o nás bez nás, zuří Trikolóra. Je na stole czexit?

Podle členů Trikolóry nový migrační pakt Evropské unie „se od povinných kvót, které se EU snažila členským státům nadekretovat v minulosti, nijak neliší,“ i když nová strategie nezahrnuje bod o povinných kvótách pro přijímání uprchlíků.

„Opět je to rozhodování o nás bez nás. Trikolóra tento pakt rezolutně odmítá. O našich věcech, včetně toho, koho a za jakých podmínek přijmeme či nepřijmeme na své území, se musí rozhodovat pouze a výhradně v České republice,“ je uvedeno v prohlášení Trikolóry.

Dále Trikolóra trvá na to, že její zákonodárci v českém parlamentu vždy podpoří všechny iniciativy, které míří tímto směrem, tzn. k rozvolnění a racionalizaci našich vztahů s EU.

„Ať už se bude jednat o jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy, změnu Ústavy ČR, jež nadřadí české zákony nad unijní směrnice, či při stupňování podobných tendencí ze strany EU v nejkrajnějším případě i debatu o czexitu. Zároveň znovu potvrzujeme, že preferujeme společný postup zemí V4,“ zdůraznili členové hnutí.

Povinná solidarita

Evropská komise přišla s novým návrhem reformy unijní azylové a migrační politiky. Plán, který byl vytvořen Německem, pojednává o reformě migrace.

„Potřebujeme vybudovat systém, který bude předvídatelný a spolehlivý. Jsem přesvědčená, že náš návrh představuje dobrý základ,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Migrace je podle ní fenomén, který nezmizí a Evropa nemá na výběr, než se s ním vypořádat. Dosavadní systém ale neférově zatěžuje státy jako Itálie nebo Řecko, které mají tu smůlu, že leží na vnějších hranicích Evropské unie. V budoucnu by jim proto měly všechny ostatní země EU pomáhat – vybrat si ale nově budou moci ze dvou možností.

Jak by fungoval tento „povinný mechanismus solidarity“, prozradili úředníci a diplomaté EU obeznámení s plánem Evropské komise.

Komise každoročně uvede, kolik uprchlíků bude muset každý členský stát přijmout, a to na základě velikosti jeho ekonomiky a počtu obyvatel, jakož i odhadovaného počtu příchozích. Státy EU by dobrovolně přislíbily, kolik žadatelů o azyl a migrantů budou hostit nebo vrátí do země původu.

Blok by zaplatil členským státům 10 tisíc eur za každého dospělého a 12 tisíc eur za každou nezletilou osobu bez doprovodu.

Pokud stát nedodrží své povinnosti, může proti nim EK zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Těmto státům by tak mohly být uloženy vysoké pokuty, ale proces by trval roky.

Český premiér Andrej Babiš považuje nový návrh za nesmyslný

„Solidarita nemůže být povinná, podstata nového návrhu migrační politiky EU je nesmyslná. Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet,“ uvedl premiér v rozhovoru pro Deník N.

„Pozitivní je, že tam nejsou ty kvóty, to je pro nás velice důležité. Stejně jako možnost jednotlivých členských států, aby solidárně podpořily (země v nouzi), ale aby si vybraly jak,“ řekl.

Kromě toho Babiš po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že jediné, co je na novém migračním návrhu pozitivní, je to, že neobsahuje povinné kvóty pro přijímání uprchlíků.

Český premiér přímo neřekl, zda by byla Praha ochotna organizovat návraty migrantů například z Řecka, aby se vyhnula dlouhodobě odmítané variantě přijímání azylantů. Podle návrhu komise by odmítnutí migranti mohli až osm měsíců zůstávat na území států, do nichž přišli a odkud by byli vráceni. Teprve potom by se jich v případě neúspěšné snahy o deportaci musela ujmout organizující země a dočasně je umístit na svém území.

„My jsme se vždycky podíleli finančně a budeme se podílet i nadále,“ prohlásil Babiš.